Kanton Nidwalden Vereinbarung für rasche Rückkehr an den Arbeitsplatz unterzeichnet Mehrere Organisationen wollen Arbeitnehmende bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützen. Nun haben sie die Rollen definiert.

Die Teilnehmenden von links: Claudio Clavadetscher, Präsident Gewerbeverband Nidwalden; Monika Dudle-Ammann, Direktorin IV-Stelle Nidwalden; Adrian Derungs, Direktor Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz; Dagmer Becker, Präsidentin Unterwaldner Ärztegesellschaft; Stefan Bucher, Agenturleiter Suva Zentralschweiz. Bild: PD

Wie können Menschen unterstützt werden, damit eine rasche Rückkehr an den Arbeitsplatz gut gelingt? Diese Frage haben der Nidwaldner Gewerbeverband, die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, die Unterwaldner Ärztegesellschaft, die IV-Stelle Nidwalden sowie die Suva Zentralschweiz an einem gemeinsamen Anlass diskutiert. Dabei hätten die Beteiligten als Ausdruck des gemeinsamen Willens eine Vereinbarung unterzeichnet, heisst es in einer Mitteilung.

Die Vereinbarung enthält die Grundsätze der Zusammenarbeit für verschiedene Situationen und definiert die Rollen. So beispielsweise, wenn nach einem längeren Arbeitsausfall die Rückkehr an den Arbeitsplatz vorerst nur teilweise möglich ist. «Wir sind überzeugt, dass diese Vereinbarung die Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützt. Sie ist eine gute Orientierungshilfe für unsere Mitglieder», erklärt Claudio Clavadetscher, Präsident des Nidwaldner Gewerbeverbandes.

Damit die Vereinbarung nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, soll sie bei allen Akteuren breit gestreut und bekannt gemacht werden, heisst es weiter. Ausserdem wurde ein regelmässiger Austausch vereinbart. (cgl)