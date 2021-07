Kanton Nidwalden Verkauf von Tabak an unter 18-Jährige nimmt zu Der Kanton Nidwalden führte bei rund 30 Betrieben Testkäufe mit alkoholhaltigen Getränken und Tabakwaren durch. Zwei Drittel der Geschäfte hielten sich an die bestehenden Jugendschutzvorschriften.

Die Auswertung der Testkäufe zeigt, dass 41 Prozent aller getesteten Betriebe Bier an Jugendliche unter 16 Jahren verkauften, während 31 Prozent sogar für Spirituosen keinen Altersnachweis verlangten. Tabak wurde in 28 Prozent der Fälle illegalerweise abgegeben. Ein Vergleich mit den Resultaten aus dem Jahr 2019 zeige, dass sich der Anteil an illegalem Tabakverkauf dabei beinahe verdoppelt habe, wie der Kanton Nidwalden in einer Medienmitteilung schreibt.

In Nidwalden ist der Erwerb von Tabak erst ab 18 Jahren erlaubt, von dieser Einschränkung sind neben Zigaretten auch andere Tabakerzeugnisse betroffen. Der Schutz von Jugendlichen stehe dabei im Vordergrund, da in verschiedenen Studien ein Zusammenhang zwischen frühem Tabakkonsum und späterer Abhängigkeit festgestellt werden konnte.

Zigaretten auf dem Ladentisch. Bild: Manuela Jans (Luzern, 4. Januar 2008)

Rückmeldungen anderer Kantone zeigten, dass die coronabedingte Maskenpflicht dem Verkaufspersonal die Altersschätzung erschweren könne. Nicht zuletzt deshalb empfehle der Kanton Nidwalden den Betrieben eine konsequente Ausweiskontrolle. (mha)