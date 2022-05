Kanton Nidwalden Verletzte und Totalschaden bei Unfällen in Hergiswil, Stans und Ennetbürgen Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag ereigneten sich im Kanton Nidwalden gleich drei Verkehrsunfälle unterschiedlichster Art. Zwei Personen wurden unterschiedlich schwer verletzt, ein Auto erlitt Totalschaden.

Hergiswil, Samstagnachmittag

In Hergiswil kam es am Samstagmittag zu einem Unfall, als ein 63-jähriger Fahrer sein Auto von der Sonnhaldenstrasse her in eine private Tiefgarage lenken wollte. Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt, verlor der Mann aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach das noch ungeöffnete Garagentor. Er beschädigte mehrerer parkierte Fahrzeuge, bis das Fahrzeug schlussendlich an einer Wand zum Stillstand kam.

Das Fahrzeug kam erst an dieser Wand zum Stillstand. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Beim Unfall verletzte sich der Fahrer leicht und wurde ins Spital gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,5 Promille, der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen. Der genaue Unfallhergang wird nun abgeklärt. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Nidwalden auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr.

Stans, Samstagnachmittag

Auf der Autobahn A2 von Luzern Richtung Süden ereignete sich bei der Ausfahrt Stans-Süd am Samstagnachmittag um halb vier zu einem Selbstunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer war mit der rechtsseitigen Leitplanke kollidiert, die Folge war ein Totalschaden des Fahrzeugs und erhebliche Schäden an der Autobahninfrastruktur.

Die ganze rechte Fahrzeugseite wurde bei der Kollision beschädigt. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt, war ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest negativ, die genau Unfallursache wird noch ermittelt.

Ennetbürgen, Nacht auf Sonntag

In der Nacht auf den Sonntag kam es kurz nach Mitternacht in Ennetbürgen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger. Ein 21-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug von Ennetbürgen auf der Stanserstrasse Richtung Stans unterwegs, als zur selben Zeit ein 17-jähriger Mann die Hauptstrasse überquerte, nachdem er an der dortigen Bushaltestelle den Bus verlassen hatte. Das Fahrzeug erfasste den Fussgänger, dieser zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Autofahrer wurde beim Unfall nicht verletzt.

Die Unfallstelle auf der Stanserstrasse. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Der Alkoholtest des Autofahrers fiel negativ aus, der des Fussgängers war mit 1,3 Promille positiv. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Nidwalden ein Team des Rettungsdienstes, die Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen sowie ein Abschleppunternehmen.

Der Verkehr der Stanserstrasse musste im Bereich der Unfallstelle für längere Zeit umgeleitet werden, der genaue Unfallhergang wird nun durch die Staatsanwaltschaft Nidwalden abgeklärt. (mha)