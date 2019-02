Kanton Nidwalden will Bauern erneut mit 6 Millionen Franken unterstützen Von 2020 bis 2023 will die Nidwaldner Regierung die Landwirtschaft mit 5,96 Millionen Franken fördern. Sie beantragt dem Landrat einen entsprechenden Rahmenkredit. Schon in der laufenden Periode bezahlte der Kanton den selben Betrag.

Auf einer Weide am Buochserhorn sonnt sich eine Kuh. (Archivbild: Markus von Rotz)

Das Geld diene dazu, dass sich die Nidwaldner Landwirtschaft weiter in Richtung einer nachhaltigen und produzierenden Landwirtschaft weiterentwickeln könne, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Fördermassnahmen bleiben unverändert. So unterstützt der Kanton besonders landschaftsverträgliche und ressourceneffiziente Bewirtschaftungsmethoden, Biodiversität und tierfreundliche Produktionsformen sowie Viehzucht und -absatz. Förderbeiträge gibt es überdies für die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen, Strukturverbesserungsmassnahmen, die Absatzförderung von hochwertigen einheimischen Produkten und Ersatzpflanzungen von Hochstamm-Feldobstbäumen.

Eine Anpassung der kantonalen Landwirtschaftspolitik sei nicht angezeigt, zumal sich die Agrarpolitik des Bundes, an der sich Nidwalden orientiert, in einer Konsolidierungsphase befinde, heisst es weiter. Ab 2022 steht die Neuausrichtung der Agrarpolitik (AP 22+) an. Der Landrat berät und verabschiedet das Geschäft voraussichtlich an der Mai-Sitzung.

Gemäss der Betriebsdatenerhebung 2018 gibt es im Kanton Nidwalden rund 400 Landwirtschaftsbetriebe. Sie bewirtschaften eine Nutzfläche von 6000 Hektaren. Jährlich verschwinden in Nidwalden netto etwa fünf Landwirtschaftsbetriebe und einige Hektaren Kulturland. (sda)