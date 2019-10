Kanton unterstützt Kulinarikzentrum im Stanser Kloster mit 150'000 Franken

(map) Die Geschichte des Kapuzinerklosters in Stans beginnt 1584, als die Mönche den beinahe vollendeten Konventbau in Stans beziehen. Die Brüder wirken vor allem auf dem Gebiet der Seelsorge und übernehmen Aushilfsdienste, wo immer diese benötigt werden. Im Verlaufe ihrer mehr als 400 Jahre dauernden Tätigkeit in Stans erwerben die Kapuziner viel Respekt und Wohlwollen, wie man im Buch «Geschichte des Kantons Nidwalden» erfährt. Seit der frühen Neuzeit ist es vor allem ihr Einsatz auf dem Gebiet der schulischen Bildung – von der Führung der Lateinschule im 18. Jahrhundert bis zur Führung des Kollegiums St. Fidelis.



Am 17. März 2004 genehmigt der Nidwaldner Landrat den Kaufvertrag zwischen der Schweizer Kapuzinerprovinz und dem Kanton. Der 23. August 2004 markiert das Ende eines über 400-jährigen Wirkens. Mehr als 1200 Nidwaldner verabschieden auf dem Stanser Dorfplatz die Kapuziner feierlich.



Im Dezember 2005 bewilligt der Landrat 100'000 Franken für die Machbarkeitsstudie für eine «Akademie der Weisen». Die Idee: Pensionierte geben ihr Fachwissen an Jüngere weiter, und in den Pausen bedienen Personen mit einer Beeinträchtigung die fachsimpelnden Dozenten und Kursteilnehmer im hauseigenen Café. Die Initianten können aber die geforderte Finanzierung nicht garantieren. Das Projekt scheitert 2007.



Am 23. Januar 2008 gibt der Landrat grünes Licht für den Einzug von Mondobiotech ins ehemalige Kloster.Im Juni 2014 verlässt die Firma, die im Bereich der seltenen Krankheiten forscht und nun Therametrics heisst, das Kloster. Am 8. Oktober 2015 unterzeichnet der Kanton mit der Senn Values AG einen Baurechtsvertrag über 60 Jahre, der am 1. Januar 2016 in Kraft tritt.