Kantonalbank Die Nidwaldner Kantonalbank zieht ins Länderpark-Parterre Die Geschäftsstelle der Nidwaldner Kantonalbank im Länderpark zieht ins Erdgeschoss in die freie Fläche ein. Der persönliche Empfang bleibt bestehen, die Selbstbedienungszone wird modernisiert.

So wird die neue Nidwaldner Kantonalbank im Erdgeschoss des Länderparks daherkommen. Eröffnung soll im September sein. Visualisierung: PD

Seit 1980 ist die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) mit einer Geschäftsstelle im Einkaufscenter Länderpark präsent. Wegen der sich verändernden Kundenbedürfnisse hat sich die NKB entschieden, das Selbstbedienungsangebot zu modernisieren, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Darin wird Nicole Lüthy, Leiterin Private Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung der NKB, wie folgt zitiert: «Die Schaltertransaktionen sowie die Beratungsgespräche im Länderpark sind in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen.»

Durch diese neue Ausrichtung der Geschäftsstelle benötigt die NKB eine kleinere Fläche als bisher. Im Erdgeschoss unmittelbar neben der Bäckerei Confiserie Bachmann ist die Bank fündig geworden. Kundinnen und Kunden werden in den neuen Räumlichkeiten weiterhin persönlich betreut.

Grosszügige Selbstbedienungszone

Im Rahmen der Neueröffnung werden Bargeldbezüge und -einzahlungen nur noch an den Geldautomaten möglich sein. Dank der neuen Automaten ist es möglich, dass auch ohne Bankkarte Geld bezogen oder eingezahlt werden kann. «Die Erfahrungen bei der Geschäftsstelle in Buochs/Ennetbürgen zeigen, dass die Akzeptanz der Kundinnen und Kunden gross ist», erklärt Lüthy diesen Entscheid und ergänzt, dass «unsere Mitarbeitenden bei Fragen oder Unsicherheiten selbstverständlich unterstützen.» Am neuen Standort werden neben Ein- und Auszahler für Franken und Euro auch ein Wechsler für Noten und Münzen zur Verfügung stehen.

Der Umbau am neuen Standort beginnt Anfang Juni und dauert bis Ende August. Die Neueröffnung ist Anfang September geplant. Die Geschäftsstelle am aktuellen Standort bleibt bis dahin uneingeschränkt geöffnet. Die NKB wird auch nach dem Standortwechsel alle bisherigen Mitarbeitenden weiterhin beschäftigen. (sez)