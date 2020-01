Verkehrsprobleme: Gesamtschau soll auch für Engelbergertal Entlastung bringen Die Kommission der Gemeinden Oberdorf, Dallenwil, Wolfenschiessen und Engelberg, die sich mit der Verkehrsentlastung des Engelbergertals auseinander setzte, wird aufgelöst. Die Vernehmlassungsergebnisse werden dem Kanton zur Verfügung gestellt.

Immer wieder kommt es im Engelbergertal zu Verkehrsproblemen: Mitten im Dorf Wolfenschiessen stauten sich die Cars zum Wechseln der Schneeketten, was einen Stau verursachte. Bild: Franz Hess (27. Dezember 2014)

(zf) Die Verkehrssituation macht dem ganzen Kanton Nidwalden zu schaffen. Im November wurde eine Motion von Landrat Remo Zberg (FDP, Hergiswil) dringlich erklärt: Der Regierungsrat soll ein Gesamtverkehrskonzept für den Kanton Nidwalden erarbeiten und beim Landrat einen entsprechenden Planungskredit einholen. Über diesen Schritt freut sich auch die Kommission Verkehrsentlastung der Gemeinden Oberdorf, Dallenwil, Wolfenschiessen und Engelberg. Diese hat seit Monaten unter dem Präsidium von Remigi Zumbühl, Gemeinde- und Landrat von Wolfenschiessen, nach Lösungen für die Verkehrssituation im Engelbergertal gesucht, welche für die Bevölkerung unzumutbar sei . «Aufgrund dessen, dass der Kanton nun eine Gesamtschau vornimmt, haben nun die vier Gemeinden die Auflösung der Kommission beschlossen», heisst es in einer Medienmitteilung. Denn auch die Situation des Engelbergertals wird in die Gesamtschau einfliessen.

Vernehmlassung liefert Inputs

«Die Gemeinden fordern jedoch eine angemessene Vertretung in der Umsetzungsorganisation des Kantons», heisst es weiter in der Mitteilung. Die Kommission habe sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Verkehrssituation im Engelbergertal auseinandergesetzt. «Im Zuge dieser Arbeiten wurden mögliche Massnahmen ausgearbeitet und diese in kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare Kategorien unterteilt.» An einer Infoveranstaltung im August 2019 wurden den Stakeholdern aus dem Engelbergertal sowie den politischen Vertretern von Kanton und Gemeinden der ausgearbeitete Massnahmenkatalog vorgestellt. Eine anschliessend erfolgte breite Vernehmlassung hat zusätzliche Inputs ergeben.

«Damit man zum Thema Engelbergertal nicht bei Null beginnen muss, werden wir dem Kanton unsere Arbeitspapiere zur Verfügung stellen», so der Präsident der Kommission. In allen vier Gemeinden wird man nun das weitere Vorgehen mit wachsamen Augen beobachten. Gleichzeitig fordern die Gemeinderäte von Oberdorf, Dallenwil, Wolfenschiessen und Engelberg, dass sie im weiteren Prozess eine adäquate Vertretung stellen können und dadurch über eine entsprechende Mitsprachemöglichkeit verfügen.

Ressourcen sollen möglichst effizient genutzt werden

«Dank diesem Vorgehen ist gewährleistet, dass die wertvolle Arbeit der Kommission Verkehrsentlastung weiter verwendet werden kann, die Gemeinden des Engelbergertals über ein Mitspracherecht beim kantonalen Verkehrskonzept verfügen und die bestehenden Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden», so Remigi Zumbühl.