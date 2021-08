Kantonspolizei Nidwalden Noch keine Spur vom Pony in der Engelberger Aa Am Dienstag wurde ein Pony von der Strömung der Engelberger Aa mitgerissen. Die Suchaktion der Behörden verlief bisher ohne Erfolg.

Am Dienstag führten in Buochs zwei Personen einen Hund und ein Pony spazieren. Bei einer Sandbank an der Engelberger Aa, im Gebiet der Fadenbrücke, legten sie kurz nach dem Mittag eine Pause ein. Dabei sprang das Pony unverhofft in den Fluss und wurde von der Strömung mitgerissen. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte starteten eine weitläufige Suchaktion nach dem Tier, leider ohne Erfolg. Die Kantonspolizei Nidwalden geht laut einer Medienmitteilung davon aus, dass das Pony bis in den Vierwaldstättersee getrieben wurde.

Eine telefonische Nachfrage am Mittwoch ergab keine neuen Ergebnisse. «Das Pony wurde bisher nicht gefunden», so Pius Bernasconi, stellvertretender Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei Nidwalden. Bisher habe man das Ufer der Engelberger Aa sowie das des Vierwaldstättersees im Bereich Aawasseregg im Auge behalten, zudem sei die Seepolizei mit einem Schiff auf Patrouille. «Leider müssen wir zurzeit davon ausgehen, das Tier nicht mehr lebendig bergen zu können.»