Kantonspolizei Nidwalden sucht Zeugen nach Verkehrsunfall Nach einem Unfall in Stans entfernten sich zwei Velofahrer, ohne sich um einen verletzten Töfflilenker zu kümmern.

(unp) Ein Velo und ein Töffli streiften sich am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr in Stans auf dem Radweg neben der Rotzlochstrasse. Der Töfflifahrer war dort in Richtung Stansstad unterwegs. Dabei kamen ihm auf Höhe Gerbi 1 zwei nebeneinander fahrende Velofahrer entgegen. Bei der Streifkollision mit einem der Velofahrer stürzte der Töfflilenker. Er verletzte sich dabei und musste in Spitalpflege gefahren werden. Die beiden Velofahrer fuhren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen, in Richtung Stans davon. Die Kantonspolizei Nidwalden bittet die Fahrradfahrer oder Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, sich unter Telefon 041 618 44 66 zu melden.