Kantonsratswahlen SVP Sarnen tritt mit sieben Persönlichkeiten an Vier Bisherige und drei Neue schickt die SVP-Ortspartei Sarnen ins Rennen um Sitze im Kantonsrat.

Die Kandidaten der SVP Sarnen für die Kantonsratswahlen 2022 (von links nach rechts): Alfred von Ah, Peter Seiler, Remo Fanger, Nael Hasler, Franziska Kathriner, Christoph von Rotz, Hubert Schumacher. Bild: PD

Die Politik der SVP Obwalden sei freiheitlich-demokratisch, sachbezogen und sie sei die Partei des Mittelstandes, schreibt die SVP Sarnen in einer Mitteilung. «Die SVP Obwalden vertritt die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Anliegen des Mittelstandes in den Gemeinden und im Kanton.»

Um diese Politik umzusetzen, präsentiert die SVP Sarnen den Wählerinnen und Wählern eine «erfahrene und breit abgestützte Kandidatenauswahl, welche über eine hohe Sach- und Fachkompetenz verfügt». Sie tritt mit den vier bisherigen Kantonsräten Remo Fanger, Hubert Schumacher, Peter Seiler und Christoph von Rotz sowie mit den drei neuen Kandidaten Nael Hasler, Franziska Kathriner und Alfred von Ah zu den Gesamterneuerungswahlen des Kantonsrats vom 13. März 2022 an.

Remo Fanger (1974) bringt als gelernter Käser und Polizei-Einsatzgruppenführer in Luzern seine berufliche Erfahrung ein. Im Kantonsrat befasst er sich schwerpunktmässig mit Sicherheits- und Gesundheitspolitik und ist Mitglied in der Spitalkommission.

Hubert Schumacher (1960) führt die Administration der Altersresidenz «am Schärme» in Sarnen. Seine politischen Spezialgebiete sind die Verkehrs- und Bildungspolitik. So ist er auch Mitglied des Schulrates von Sarnen.

Peter Seiler (1983) studierte Agrarwissenschaften und führt einen Landwirtschaftsbetrieb und die Holz-Fernwärme Sarnen AG. Seine politischen Themen sind die Energie- und Umweltpolitik, land- und forstwirtschaftliche Belange und das Baurecht. Er amtiert zudem als Gemeindevizepräsident von Sarnen und als Korporationsrat führt er das Departement Energie und Fernwärme.

Christoph von Rotz (1966) ist verheiratet. Er ist Wirtschaftsinformatiker und Immobilienverwalter mit eidg. Fachausweis. Er war Nationalrat von 2007 bis 2011 und ist neben der Bildungspolitik auf die Finanz- und Steuerpolitik spezialisiert und führt das Obwaldner Parlament als amtierender Kantonsratspräsident 2021/2022.

Nael Hasler (2002) vertritt als Jüngster auf der SVP-Liste die Zukunft unserer Gesellschaft. Er hat eine Ausbildung zum Fachmann Information und Dokumentation EFZ abgeschlossen und engagiert sich politisch bei der JSVP Obwalden als Vizepräsident. Schwerpunkte sind das Migrations- und Asylwesen und die Sicherheitspolitik.

Franziska Kathriner von Ah (1971) ist dipl. Treuhandexpertin mit MAS in Treuhand und Unternehmensführung und in einem Teilzeitpensum im Steuerbereich tätig. Zusammen mit ihrem Ehemann führt sie einen KMU-Betrieb im Bereich Transport und Bedachungen.

Alfred von Ah (1971) ist Gärtnermeister, diplomierter Berufsfachschullehrer am BBZN in Sursee und führt einen kleinen Garten- und Landwirtschaftsbetrieb in Stalden. Man kennt ihn auch aus der Fernsehsendung «Hinter den Hecken». Als Fachlehrer und Pflanzenspezialist engagiert er sich für eine vernünftige, pragmatische und praxistaugliche Umwelt- und Bildungspolitik.