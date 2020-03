Kantonsspital Nidwalden stellt auf Corona-Betrieb um ++ Spitalsoldaten werden jetzt in Stans ausgebildet Das Kantonsspital Nidwalden verschiebt nicht dringliche Eingriffe. Zudem wird die Zahl der Intensivplätze erhöht. Und das Spitalbataillon 5 der Schweizer Armee ist in Stans eingerückt.

Kantonsspital Nidwalden in Stans fotografiert am 02. August 2017. Spital, Kantonsspital, Gebäude, Corinne Glanzmann (neue Nz) / Neue Nidwaldner Zeitung

Das Kantonsspital Nidwalden hat am Dienstag vom Normalbetrieb in den Betrieb «ausserordentliche Lage» gewechselt. Es bereitet sich damit auf eine steigende Zahl von Corona-Patienten vor, wie es in einer Mitteilung heisst. Konkret rechnet die Taskforce des Spitals «in den nächsten Wochen mit einem starken Anstieg der Fälle», die im Spital behandelt werden müssen. Damit genügend Personal für die Behandlung zur Verfügung steht, werden nicht kritische und zeitlich nicht dringliche Eingriffe bis auf Weiteres nicht durchgeführt. Die betroffenen Patienten werden einzeln informiert und je nach Kapazität aufgeboten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ausserdem reduziert das Kantonsspital Nidwalden die Operationssäle und Ambulatorien. Im Gegenzug schafft es mehr Intensivplätze. «Die medizinische Notfallversorgung der Bevölkerung ist weiterhin sichergestellt», schreibt das Spital. Dringliche Sprechstunden und Eingriffe könnten jederzeit vollumfänglich durchgeführt werden.

Die Massnahmen wurden in Abstimmung mit dem Luzerner Kantonsspital, der Gesundheits- und Sozialdirektion Nidwalden, dem Kantonsarzt und dem kantonalen Führungsstab getroffen.

Soldaten werden in Stans ausgebildet

Auch die Schweizer Armee bereitet sich auf eine ausserordentliche Situation vor. Am Montag hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass er 8000 Soldaten aufbietet. Am Montagmorgen ist das Spitalbataillon 5 in Stans eingerückt, wie die Schweizer Armee mitteilt: «Für die Spitalsoldaten stehen verschiedene Ausbildungsblöcke auf dem Programm, um das fachtechnische Wissen wieder zu festigen und damit bestmöglich für kommende Einsätze gewappnet zu sein.»