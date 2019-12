Kaum gefragt: Keine Gratis-Tickets mehr für Nidwaldner Hotelgäste Wer in Nidwalden mehr als eine Nacht in einem Hotel übernachtet, erhält ab 2020 keine Gratis-Fahrkarte mehr für den öffentlichen Verkehr.

Postautostrecke zwischen Sarnen und St. Jakob. Bild: Jakob Ineichen (12. Juni 2019)

(sda)

Nidwalden Tourismus begründet die Einstellung des «Hotel-Ticket Nidwalden» mit der zu geringen Nachfrage. Seit Juli 2018 konnten Feriengäste ab zwei Übernachtungen eine Fahrkarte beziehen, mit der sie kostenlos Bahn und Bus in Nidwalden sowie bis Luzern, Sarnen/Sachseln und Seelisberg fahren konnten. Von den 1000 Tickets sei nur knapp die Hälfte an Gäste abgegeben worden, teilte Nidwalden Tourismus am Dienstag mit. Wegen des geringen Interessen sei eine Weiterführung des Angebots nicht zielführend.

Zwar gab es die Idee, das Hotel-Ticket auf Bergbahnen oder auch regional auszudehnen. Dies stellte sich aber als nicht finanzierbar heraus. Wegen des immer grösser werdenden Verkehrsaufkommens in Nidwalden würden sich die Tourismusorganisationen aber weiterhin Gedanken über ein passendes ÖV-Ticket machen, hiess es in der Mitteilung.