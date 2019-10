Keine Änderungen in Nidwalden im Kampf gegen den Borkenkäfer Die Regierung behält die Folgen der Klimaänderungen auf den Wald und die Borkenkäfer im Fokus. Philipp Unterschütz

Umwelt Aufgrund der Trockenheit, ihrer Folgen im Nidwaldner Wald und der Ausbreitung des Borkenkäfers wollte Landrat Sepp Odermatt (CVP, Ennetbürgen) von der Regierung wissen, was sie angesichts der Klimaänderung unternehme, wie der Borkenkäfer bekämpft werde und ob zusätzliche Gelder im Budget 2020 bereitgestellt würden.

Regierungsrat Joe Christen erklärte, dass der Kanton bereits eine Standortbestimmung zur Klimaanpassung in Nidwalden erarbeitet habe und diese periodisch angepasst werde. «Die Förderung der Artenvielfalt und die Verjüngung des Waldes mit standortgerechten Baumarten sind die wichtigsten Massnahmen zur Anpassung an die erwarteten klimabedingten Veränderungen.» Laut Christen wird der Borkenkäfer mit Ausnahme der Waldungen am Bürgenberg überall im Kanton aktiv bekämpft. Am Bürgenberg könne darauf verzichtet werden, da die Fichte, welche für den Borkenkäfer interessant ist, nur an wenigen Orten anzutreffen sei. «Der Regierungsrat erachtet die seit Jahrzehnten praktizierte Strategie zur Bekämpfung des Borkenkäfers sowohl aus sachlicher als auch aus finanzpolitischer Sicht als richtig. Eine Änderung ist nicht angezeigt», so Christen. Es sei aber wichtig, dass die benötigten Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Ende 2019 werde die Regierung dem Landrat einen neuen Rahmenkredit Wald für die Periode bis 2024 unterbreiten. Darin seien die Kredite für die planbare Waldbewirtschaftung und ein Anteil für nicht planbare Zwangsnutzungen enthalten.