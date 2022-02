Tagesfamilie Ab Sommer gibt es auch in Dallenwil die familienergänzende Kinderbetreuung Die Gemeinde will für Familien attraktiver werden und schliesst eine Lücke, in dem sie mit dem Chinderhuis Nidwalden ein Angebot entwickelt hat, um den Bedarf für Kinderbetreuungen zu decken.

Gemeinde Dallenwil will für Familien attraktiver werden. Bild: Nidwaldner Zeitung

Die familienergänzende Kinderbetreuung ist in der Gemeinde Dallenwil, wie auch in anderen Gemeinden, seit längerem Thema. Das bestehende Angebot des Mittagstischs und der Tagesfamilien und der Nannys reiche nicht aus, um Dallenwiler Familien eine bedarfsspezifische Betreuungslösung anbieten zu können, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Rebekka Zulian, Gemeinderätin von Dallenwil: «Wir spüren, dass wir für Familien, die gerne nach Dallenwil ziehen möchten und auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, nicht attraktiv sind.» Aus diesem Grund konkretisierte sie mit Ursula Niederberger, ehemalige Gemeinderätin Soziales, das benötigte Angebot und suchte einen geeigneten Partner.

Ab August 2022 wird die Gemeinde Dallenwil mit dem Chinderhuis Nidwalden in den Schulhausräumlichkeiten eine schulergänzende Betreuung anbieten, heisst es weiter in der Mitteilung. Schulkinder und bei Bedarf auch Vorschulkinder werden fünf Tage die Woche ab Mittag betreut. Manuela Sommer, Geschäftsleiterin des Chinderhuis Nidwalden, freut sich, in der Gemeinde Dallenwil langfristig ein optimales Angebot der familienergänzenden Kinderbetreuung umzusetzen. In der gewohnten Schulumgebung können die Kinder in professioneller und liebevoller Begleitung drinnen und draussen spielen, basteln oder auch lesen und Hausaufgaben machen.

Rebekka Zulian ist überzeugt, dass ihre Gemeinde dank dem neuen Angebot insbesondere bei Familien an Attraktivität gewinnt und die lebendige und aktive Dorfgemeinschaft gefördert wird. (pd/unp)