Emmetten Peter Barmettler ist neuer Kirchenratspräsident An der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 15. Mai, welche seit Corona neu jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst stattfindet, wurde Peter Barmettler von den wenigen anwesenden Stimmbürgern zum neuen Kirchenratspräsidenten von Emmetten gewählt.

Als neues Mitglied in den fünfköpfigen Kirchenrat wurde für vier Jahre auch Fabian Töngi, wohnhaft im Sagendorf, in den Emmetter Kirchenrat gewählt. Thomas Waser trat nach elf Jahren im Kirchenrat, die letzten vier Jahre als Präsident des Kirchenrates, zurück. Er wird in der Medienmitteilung des Emmetter Kirchenrates wie folgt zitiert: «Wir sind froh, mit Fabian ein jüngeres Mitglied, das sich auch für die Kirche interessiert, für den Kirchenrat gefunden zu haben.» Zur Wiederwahl für weitere vier Jahre stand auch die Finanzerin Andrea Tramonti. Sie wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Peter Barmettler wurde zudem für vier weitere Jahre als Mitglied des Grossen Kirchenrats, dem kantonalen «Kirchenparlament», gewählt.

Abgestimmt wurde auch über die Jahresrechnung 2021, die bei einem Gesamtaufwand von 593'000 Franken inklusive der Bildung von 100'000 Franken finanzpolitischer Reserven mit einem Ertragsüberschuss von 36'756 Franken abschloss, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (sez)