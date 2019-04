Klewenalp-Bahnen führen Restaurants künftig selber Nach 15 Jahren Pacht ist Eigenregie angesagt: Die Bergbahnen Beckenried-Emmetten leiten mit eigenen Leuten das Restaurant Stockhütte und das Alpgädeli.

Das Restaurant Stockhütte mit Spielplatz. (Bild: PD)

(pd/mvr) «Wir sehen im Bereich der Stockhütte ein grosses Potenzial und wollen gezielt im strategischen Geschäftsfeld Gastronomie wachsen», wird Roger Joss, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Ab kommender Sommersaison (18. Mai) werden darum das Restaurant Stockhütte und das Alpgädeli nicht mehr verpachtet wie in den vergangenen 15 Jahren, sondern von den Bahnen selber betrieben. Mit dem Wechsel von der Verpachtung zur Eigenregie nehme man «bewusst ein gewisses unternehmerisches Risiko auf sich», allerdings gebe es mehr Vorteile, insbesondere bei der Angebotsgestaltung, der Betriebsführung und der Qualität. Aufgrund einer umfassenden Analyse will man diesen Frühling 250000 Franken primär im Interesse des Tagesgastes in die beiden Betriebe investieren.

Gastgeber Beat Frei. (Bild: PD)

Neuer Gastgeber auf Stockhütte wird Beat Frei, der in den letzten Jahren die «Sust Lodge» in Hospental führte. Zuletzt war er als Küchenchef und Betriebsleiter in der Skiarena Andermatt-Sedrun tätig. Im «Alpgädeli» werden Corinna Melmer und Heiko Hepperle ab Juni die Gäste bewirten.

Ferner werden die Ausrichtung und das Angebot des Restaurants Panorama – neu konsequent unter dem Namen Klewenstube 1600 – und der Schneebar – neu unter dem Namen Panorama Bar – angepasst, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Ab Juli soll die Klewenstube täglich offen sein.