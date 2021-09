Klewenalp Verein schlägt einen Schuldenschnitt vor Der Verein «Schneesportgebiet Klewenalp-Stockhütte – Identität & Lebensqualität» glaubt, dass ein Neuanfang nötig ist. Der Verwaltungsrat appelliert an die Geduld.

Die Sorgen um das Skigebiet Klewenalp-Stockhütte werden nicht kleiner – und die Diskussionen an der kommenden GV vom 30. September dürften hitzig werden. Im Hinblick darauf fordert der Verein «Schneesportgebiet Klewenalp-Stockhütte – Identität & Lebensqualität» nun eine Lösung mittels Kapital- und Schuldenschnitt. Damit würden die Aktien im Wert halbiert, gleichzeitig stünde der Weg frei für einen Neuanfang: mit neuen Investoren und einem neuen Verwaltungsrat.

Bergbahnen Beckenried Emmetten AG, BBE AG, Klewenalpbahn. Pd / Nidwaldner Zeitung

«Nach dem Schuldenschnitt möchten wir private Geldgeber ins Unternehmen bringen, die einen professionellen Betrieb garantieren», sagt Vereinspräsident Vinzenz Hohl. Damit könnten nachhaltige Zukunftsperspektiven geschaffen werden. Ein solcher Schuldenschnitt dürfte jedoch sehr schwierig werden, bräuchte es dazu doch die Einwilligung der Aktionäre und damit auch der involvierten Gemeinden per Volksabstimmung. Trotzdem glaubt der Vereinspräsident, dass ein solch radikaler Schritt nötig wäre: «Investoren kommen nicht in ein marodes Unternehmen, sondern erst, wenn sie selber etwas bewirken können.»

VR-Sitz ist nicht mehr länger ein Ziel

Vinzenz Hohl verschweigt nicht, dass er dem aktuellen Verwaltungsrat nicht zutraut, aus eigener Kraft die Kurve zu kriegen. Im vergangenen Sommer habe man es nicht einmal geschafft, eine Gastronomie zu betreiben, weil angeblich kein Personal rekrutiert werden konnte, Inserate wurden aber offensichtlich keine geschaltet. Das «ansprechende Geschäftsergebnis» sei auch durch Covid-Härtefallgelder möglich gewesen. Der Verein hat sich im Winter formiert. Neben dem möglichen Schuldenschnitt forderte man dann vor allem ein Mitspracherecht. Immerhin ist bei der Planung einer möglichen Beschneiungsanlage eine Ingenieurin vertreten, die auch dem Verein angehört. Zudem wolle sich dieser an den Kosten für einen Umweltverträglichkeitsbericht beteiligen. Auf konkrete Vorschläge in Bezug auf Frequenz- und Einnahmenerhöhungen sei der Verwaltungsrat aber nicht eingegangen, hält Vinzenz Hohl fest. Mittlerweile sei das Vertrauen in die aktuelle Führung derart gering, dass der Verein nun keinen Verwaltungsratssitz mehr anstrebt, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Verwaltungsratspräsident Res Schmid betont, dass man dem Verein gegenüber positiv eingestellt sei und Anregungen sehr gerne entgegennehme. «Viele Vorschläge liessen sich auf die Schnelle nicht umsetzen», gibt er zu bedenken. Aus der Ferne habe man eine andere Sicht, als wenn man an der Front stehe. «Unsere Mitarbeitenden haben sich enorm eingesetzt und viel geleistet. Insbesondere in der Gastronomie will man eine gute Grundlage schaffen, dabei ist der heutige Personalmangel nicht nur bei uns eine grosse Herausforderung.» Der Verwaltungsrat habe sich in den letzten Jahren neu konstituiert und jetzt brauche es etwas Geduld. Die letzten beiden Jahre waren schwierig und trotzdem habe man es geschafft, auf Kurs zu bleiben. «Betreffend Liquidität und Betriebssicherheit konnten erfreuliche Verbesserungen erreicht werden», so Schmid.

GV soll live stattfinden

Für die GV, die am 30. September physisch stattfinden soll, liegen noch keine Anträge vor – auch nicht für einen Schuldenschnitt. «Ein solcher müsste formal richtig eingegeben werden», so Res Schmid. Selber würde er einen solchen Schnitt für zu verfrüht halten – man könne aber zu einem späteren Zeitpunkt darüber sprechen. Gespannt ist der Verwaltungsratspräsident auf den Meinungsaustausch und Fragen zum Schluss der Versammlung.