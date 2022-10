Klewenalp Zwei Naturliebhaber sorgen für blumige Erlebnisse auf der Klewenalp Sie kennen den Alpenblumenweg auf der Klewenalp wie niemand anders. Seit Jahren pflegen Alois Käslin und Hans Galliker diesen während der warmen Monate – ganz ehrenamtlich.

Alois Käslin (links) und Hans Galliker pflegen den Alpenblumenweg auf der Klewenalp seit 13 Jahren. Bild: PD

Bis zu 240 verschiedene bekannte und seltenere Pflanzen und Bäume gibt es, welche zwischen Frühling und Herbst oberhalb von Beckenried blühen. Durchschnittlich findet man auf dem Alpenblumenweg – dieser befindet sich auf dem drei Kilometer langen Rundweg auf der Klewenalp – 120 verschiedene Pflanzen. Die meisten Blumenarten sind von Juni bis September zu sehen. «Doch selbst jetzt im Oktober blühen immer noch sehr viele Blumen», freut sich Hans Galliker. Er und Weysl Kälin pflegen seit 13 Jahren den rund 700 Meter langen Alpenblumenweg.

Woche für Woche auf dem Alpenblumenweg

Mit einer «Tschifere» (grosser Tragkorb) voller schön beschrifteten «Täfeli» beladen wandern die beiden Woche für Woche zum Alpenblumenweg, um Pflanzen, welche neu gewachsen sind, zu beschriften. Andere Namensschilder werden umgesteckt oder – wenn die Blütezeit der beschrifteten Blumen vorbei ist – mitgenommen. Dabei kommen sie oft ins Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern und erhalten unzählige positive Reaktionen. «Kindern und Erwachsenen die Blumen sichtbar zu machen und ihnen damit Freude zu bereiten, ist der schönste Lohn für unsere freiwillige Arbeit», wird Weysl Käslin in einer Mitteilung des Vereins Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee zitiert. Deshalb bieten sie auf Wunsch auch Führungen für Schulklassen, Vereine und Firmen an.

Alois Käslin wandert mit der «Tschifere» voller Blumennamensschilder regelmässig zum Alpenblumenweg auf der Klewenalp. Bild: PD

«Der Landwirt und Älpler Alois Käslin hat früh gelernt, die Natur genau zu beobachten und die verschiedenen Blumen zu erkennen. Während der 20 Jahre als Senn auf der Alp Morschfeld hatte er nichts anderes als die Natur als Abwechslung», wie die Tourismusorganisation weiter schreibt. Auch Hans Galliker habe ein geschultes Auge für die Natur. Als langjähriger ehemaliger Chemie- und Biologielehrer am Kollegi in Stans seien Fauna und Flora auch seine grosse Leidenschaft. Leider gäbe es einige wenige Touristen, welche seltene und geschützte Pflanzen pflücken und mitnehmen. Dadurch können seltene Orchideenarten wie der Frauenschuh für immer verschwinden, was die beiden traurig stimmt. Wegen des Klimawandels blühen jedoch immer häufiger neue Pflanzen auf dieser Höhe, so beispielsweise der Kirschbaum. Dies wäre vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen. Und die Naturliebhaber haben auch schon eine Vorahnung, wie der Winter werden könnte. Dieses Jahr sei die Eberesche (im Volksmund auch Vogelbeeren genannt) so zahlreich auf der Klewenalp anzutreffen wie nie zuvor. «Laut einer alten Bauernregel weist dies auf einen harten Winter hin», erklärt Weysl Käslin. Wir werden es bald wissen. (pd/inf)