Klimaschutz-Bewegung macht in Stans mit aufgereihten Schuhen auf ihre Anliegen aufmerksam Weil Kundgebungen wegen der Coronapandemie verboten sind, haben am Freitag in Stans NW stellvertretend für Demonstrierende zahlreiche Schuhe auf die Anliegen von Klimaschützern aufmerksam gemacht. Mehrere Kirchenglocken im Kanton läuteten zudem früher.

Rund 200 Paar Schuhe markieren im Rahmen der «Challenge for Future» beim Winkelrieddenkmal in Stans Präsenz. Bild: Urs Flueeler / Keystone, 15. Mai 2020

(sda) Über hundert Paar Schuhe seien in verschiedenen Nidwaldner Gemeinden zusammengekommen, hiess es auf Anfrage bei der Klimagruppe Nidwalden. Diese hatte zur «Schuh-Demo» beim Winkelrieddenkmal in Stans aufgerufen. Um eine Menschenansammlung zu vermeiden, wurde das Fusswerk vorgängig eingesammelt und am Vormittag von wenigen Personen ausgelegt.

Bild: Urs Flueeler / Keystone, 15. Mai 2020

Mit der Aktion im Rahmen der sogenannten «Challenge for Future», zu der im ganzen Land aufgerufen wurde, wollen die Organisatoren darauf hinweisen, dass man beim Klima nach der Coronakrise nicht einfach zurück zur Normalität gehen könne.

Bild: Urs Flueeler / Keystone, 15. Mai 2020

An der Aktion beteiligten sich auch mehrere Nidwaldner Kirchen. So liessen etwa die Kapuzinerkirche in Stans und die reformierte Kirche sowie weitere Gotteshäuser ihr Mittagsgeläut früher erklingen. Um 11.59 Uhr war zum «Klima-Alarm» aufgerufen worden. Auch in der Stadt Luzern hatte die Organisation Klimastreik Zentralschweiz zu einer «Schuh-Demo» aufgerufen.

