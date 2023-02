Kloster St. Klara Die Stanser Schwestern ziehen nach Luzern Ende dieses Jahres verlässt die Schwesterngemeinschaft des Klosters St. Klara Stans und wohnt künftig im Zentrum St. Anna. Eine Stiftung soll für die neue Nutzung der Klosterräumlichkeiten sorgen.

Die Schwesterngemeinschaft des Klosters St. Klara in Stans packt ihre Zukunft aktiv an. Die Kapuzinerinnen haben sich entschieden, gemeinsam nach Luzern ins Zentrum St. Anna zu ziehen. Sie hätten dort ein neues Zuhause gefunden, das ihnen auch künftig ein Leben in klösterlicher Gemeinschaft und Spiritualität ermögliche, hält die Schwesterngemeinschaft in einer Medienmitteilung fest. Die Klosterräumlichkeiten in Stans erhielten eine gute und langfristige neue Nutzung im Sinne der Schwestern. Dafür gründen die Schwestern eine Stiftung; die bestehenden Mietverhältnisse und die Pacht werden weitergeführt.

Schwester Sabine Lustenberger, Frau Mutter der Schwesterngemeinschaft im Kloster St. Klara. Bild: PD

«Auch wenn wir Stans nicht gerne verlassen: Wir sind alle sehr froh, dass wir eine gute Lösung gefunden haben», wird Schwester Sabine Lustenberger, Frau Mutter der Schwesterngemeinschaft, in der Mitteilung zitiert. Die Schwesterngemeinschaft hätte in den vergangenen Jahren – wie andere kirchliche Institutionen – die Entwicklung der Gesellschaft stark gespürt. Die Schwesterngemeinschaft umfasse heute noch acht Schwestern. Die Bewirtschaftung und der Unterhalt der Klosterräumlichkeiten sowie die Verwaltung der Pacht seien zunehmend zu einer Belastung geworden. Die nicht barrierefreien Räumlichkeiten im Kloster sein zudem heute zu gross für die Gemeinschaft.

Aktiv mit der Zukunft beschäftigt

«Wir haben diesen Schritt sehr sorgfältig geplant und uns in den vergangenen Monaten aktiv mit unserer Zukunft auseinandergesetzt», erklärt Sabine Lustenberger. Die Schwestern hätten deshalb eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Darin engagieren sich eine Delegation der Schwestern sowie externe Personen aus dem Umfeld des Klosters und des Vereins Freundeskreis Kloster St. Klara. Die Arbeitsgruppe hat zudem externe Expertinnen und Experten beigezogen. Ziel ist es, gute und langfristig funktionierende Lösungen für die Schwestern sowie die Klosterräumlichkeiten zu finden.

Das Kloster St. Klara in Stans. Bild: PD

«Ganz wichtig war uns Schwestern, dass die Gemeinschaft ein neues Zuhause findet, an dem wir in klösterlicher Gemeinschaft zusammenbleiben und in Spiritualität leben können», betont Schwester Sabine Lustenberger. «Auch wollen wir unsere privaten Kontakte zu unseren Angehörigen und anderen nahestehenden Menschen weiter pflegen.» Der neue Standort im Zentrum St. Anna in Luzern erfülle diese Anforderungen optimal. Er liege zentral, sei nicht weit vom heutigen Kloster in Stans entfernt und gut erschlossen. Die St. Anna Stiftung der St. Anna-Schwestern biete im Zentrum St. Anna unter anderem Wohnmöglichkeiten und ein Alterszentrum, in dem Spiritualität einen hohen Stellenwert habe. Die St. Anna-Schwestern hätten dort bereits anderen Schwesterngemeinschaften ein neues Zuhause ermöglicht. Die Schwestern des Klosters St. Klara werden am neuen Standort ein ganzes Stockwerk beziehen und können so auch künftig in klösterlicher Gemeinschaft zusammenleben. (pd/mu)