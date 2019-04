Kollegi fährt Doppelsieg ein Über 250 Schüler aus dem Kanton Nidwalden massen sich im Basketball. Die Siegerteams kommen aus fünf verschiedenen Gemeinden.

So strahlen Siegerinnen: die Schülerinnen des 9. Schuljahres vom Kollegi Stans. (Bild: PD)

(pd/rub) Dominator am diesjährigen Schüler-Basketballturnier war das Kollegi Stans, welches sowohl bei den Mädchen wie auch bei den Knaben im 9. Schuljahr gewann. Mit dem Sieg in der ältesten Kategorie dürfen die Schülerinnen und Schüler den Kanton Nidwalden am Schweizerischen Schulsporttag in Basel vertreten, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.

Die Knaben aus dem Kollegi gewannen alle Spiele überlegen. Das Team habe grosses Potenzial, um auch am Schweizerischen Schulsporttag eine gute Platzierung zu erreichen, heisst es weiter. Dies, obwohl das Niveau dort ungleich höher sein wird. So der so: Die Schüler freuen sich auf die bevorstehende Herausforderung und werden nochmals fleissig trainieren.

In Nidwalden gibt es keinen eigenen Basketballverein

Im 8. Schuljahr kommen die Sieger aus den Gemeinden Wolfenschiessen (Mädchen) und Hergiswil (Knaben). In der jüngsten Kategorie waren die Schüler aus Stans und die Schülerinnen aus Buochs erfolgreich.

Einziger Wermutstropfen im Rahmen des Basketballturnieres sei, dass es weiterhin noch keinen Basketballverein im Kanton Nidwalden gebe, heisst es weiter. Interessierte Schüler müssen aktuell noch nach Luzern, Kriens oder Sarnen fahren, um in einem Verein zu trainieren und zu spielen. Orlando Bär, Schiedsrichter und Trainer aus Kriens, ist jedoch bestrebt, einen Basketballclub im Kanton Nidwalden aufzubauen, um den Basketballsport auch hier zu fördern.

Am Schüler-Basketballturnier vom 10. April wurden auch fleissig Punkte für den NSV-Klassencup gesammelt. In der Kategorie des 8. und 9. Schuljahres verspricht die Ausgangslage für das letzte Schülerturnier viel Spannung. Am 15. und 22. Mai findet im Rahmen des CS-Cups das kantonale Schüler-Fussballturnier für das 4. bis 9. Schuljahr statt.