Kolumne Hitzige Diskussionen Karl Tschopp nimmt die heisse Diskussion rund um die «kulturelle Aneignung» in seiner «Ich meinti»-Kolumne auf und fragt sich, ob er sich im Sommer nicht auch fremdes Kulturgut angeeignet hat.

Karl Tschopp, Rechtsanwalt aus Stans. Bild: PD

Noch immer dominieren die warmen Tage. Die hochsommerlichen Temperaturen haben erst leicht abgenommen und der Regen kommt wieder öfters. Nach 2003 war das nun der heisseste Sommer seit Messungen durchgeführt werden. Also mir reicht es völlig. Mein Bürogebläse ist am Anschlag und überlegt sich immer wieder wegen Überanstrengung auszusteigen. Auf jeden Fall freue ich mich wieder auf ein Jäcklein, einen Kittel über das Hemd, einen Pullover, Socken, Unterhemd. Stopp. Das Unterhemd ist, zumindest für Männer, das ganze Jahr über Pflichtgarderobe. Im Sommer nimmt es den Schweiss auf und verhindert die gar nicht coolen Flecken auf dem Hemd. Im Winter gibt es zusätzlich warm und deckt ständig die Nieren. Und so habe ich es schon einmal geschrieben: Ein echter «Tschingg» trägt ein Unterhemd das ganze Jahr.

So, jetzt sind wir beim Thema angelangt, und ich habe nämlich gleich zwei Fehler gemacht: Erstens darf man nicht «Tschingg» anstelle von italienischem Staatsangehörigen sagen, obwohl ich diesen Begriff noch nie negativ verwendet und verstanden habe. Zweitens bin ich nicht sicher, ob ich mir fremdes Kulturgut angeeignet habe, weil ich diese Pflichtgarderobe des echten italienischen Mannes übernommen habe und mich das ganze Jahr mit einem «Unterliibli» (meistens in weiss) bekleide. Jetzt werden wohl die meisten sagen, jetzt übertreibt er aber mit der «kulturellen Aneignung», da sei etwas ganz anderes gemeint; richtig sei aber, dass man nicht mehr «Tschi …» sagen darf. Mit Letzterem bin ich ja einverstanden und entschuldige mich sofort, aber dass zwei Kinderbücher mit Winnetou-Titeln vom Verlag zurückgezogen wurden, weil sich Pierre Brice (weisser Mann) als Indianer verkleidet habe und damit «Gefühle anderer verletzt» worden seien, geht einfach viel zu weit und wirkt geradezu lächerlich.

Hitzige Diskussionen sind angelaufen seit der Absage des Reggae-Konzertes in Bern und Zürich. Rastafrisuren und afrikanische Gewänder an Köpfen und Körpern von Einheimischen. Das geht wohl nur noch an der Fasnacht, bin aber jetzt auch etwas verunsichert. Viele meinen zu Recht, dass wir doch aktuell andere und tatsächliche Probleme haben. Wir stehen mitten in einer ungewissen Coronalage und werden mit extremen Strompreisaufschlägen konfrontiert, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Ich meinti, man ist schon versucht zu fragen, ob die Menschheit nun völlig verblödet. Halt ein bisschen auf den einfachen Nenner gebracht, das so zu fragen. Intellektuell spannender hat es Benedict Neff in der «Neuen Zürcher Zeitung» formuliert, indem er das «grosse Unwohlsein» von gewissen Bürgern als «Gefühlsterror eifriger Aktivisten» bezeichnet hat. Ich freue mich auf den richtigen Herbst und die kühleren Tage, aber ob ich mich aus anderen Gründen auch noch in der kalt gebliebenen Stube warm anziehen muss, ist mir nicht ganz egal. Meinen Entscheid, allenfalls ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, habe ich jedenfalls auf längere Sicht vertagt.