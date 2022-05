Kolumne «Ich meinti»: Ein kleiner Rundgang mit Mark Zuckerberg Walkmeter-App, PictureThis-App, PeakFinder-App: Bei einer Sonntagswanderung denkt Journalist Christian Hug darüber nach, was es für Konsequenzen hat, wenn wir täglich Gratis-Apps nutzen. Und was mit den dabei über uns gesammelten Daten alles geschehen kann.

Christian Hug, Journalist aus Stans. Bild: PD

Letzten Sonntag habe ich wieder mal den Bürgenstock bewandert: auf der Stansstader Seite hoch, den Kamm entlang und auf der Ennetbürger Seite wieder runter. Das waren ganz schön viele Schritte, und die wollte ich natürlich gezählt wissen. Deshalb war mein Walkmeter-App eingeschaltet, und ich war wieder mal ganz begeistert von dem, was mein Handy alles weiss: Distanz, Steigung, Route, Lauf- und Ruhezeit und vieles mehr. Bloss die Vorschläge für Wanderlieder zum Mitsingen haben gefehlt. Unterwegs habe ich mit dem PictureThis-App Walderdbeeren fotografiert, mit dem PeakFinder-App Bergnamen rausgefunden und auf dem MeteoSwiss-App nachgeschaut, ob ich trocken nach Hause komme.

All diese Apps sind gratis. Das ist zugegebenermassen ganz gäbig. Mir kam dann aber auf dem Seewligrat in den Sinn, dass IT-Spezialisten immer warnen, dass Apps auf dem Handy genauso wie das Internet gar nicht gratis seien. Dass wir nämlich mit genau diesen Daten zahlen, die die Apps für uns erfassen. Dass irgendwer die sammelt, bündelt und verkauft, und irgendwer anderes schickt uns dann sogenannte personalisierte Werbung. Wir nehmen das hin, weil es viel bequemer ist, als zum Beispiel den Bürgenstock hochzukraxeln und ein Pflanzenbestimmungsbuch mitzuschleppen. Die Werbung für relaxierendes Magnesium tippe ich dann jedenfalls immer einfach weg.

Aber so einfach ist das mit den Daten eben nicht. Leider. Spätestens seit 2016 die Geschichte mit dem amerikanischen Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica aufflog, wissen wir, dass die eifrige Unbekümmertheit, mit der wir im Internet unsere Daten preisgeben, verheerende Auswirkungen nach sich zieht. Sie erinnern sich: Cambridge Analytica bündelte die gesammelten Daten für Donald Trump. Dieser liess dann via Facebook Meldungen zum Beispiel an schlechtverdienende mexikanische männliche Immigranten im Alter von 30 bis 40 Jahren mit drei Kindern im South-End-Quartier in Boston mit einer Vorliebe für Walderdbeeren verschicken. Die Meldungen waren meist Falschmeldungen, aber die Leute haben sich aufgeregt. Unter anderem deshalb wurde Trump gewählt und hat dann vier Jahre lang nicht nur Amerika ungespitzt in den Boden gefahren, sondern auch die Gesprächs- und Umgangskultur weltweit nachhaltig negativ beeinflusst, zum Beispiel diejenige in der «Arena» des Schweizer Fernsehens. Da hört keiner mehr dem anderen zu. Und das alles nicht nur, aber auch, weil ich Walderdbeeren gratis fotografiert habe.

Vielleicht finden Sie, das sei jetzt aber gar weit hergeholt? Ich finde: nein. Weil Facebook-Besitzer Mark Zuckerberg, wenn es ihn denn interessieren würde, nachschauen kann, dass Sie jetzt genau in diesem Moment Ihre Lieblingszeitung lesen, wahrscheinlich Ihren Lieblingskaffee trinken. Er weiss sogar, in welche Himmelsrichtung Ihre Augen gerade gerichtet sind. Und später am Tag lesen Sie dann auf Ihrem Handy eine Abhandlung darüber, dass Zeitungslesen die Augen müde macht und Sie deshalb dringend wieder mal Ihren Optiker aufsuchen sollten. Und dass Alain Berset das Kaffeetrinken unter Strafe verbieten will. Und «tätsch» regen Sie sich auf, ohne zu merken, dass Letzteres eine Falschmeldung war.

Was das wirklich Bedauerliche an dieser Geschichte ist? Unsere eifrige Gleichgültigkeit. Da nehme ich mich nicht aus. Nächsten Sonntag möchte ich das Wirzweli bewandern. Und da werde ich wie immer meine Schritte zählen, Bergnamen herausfinden und Walderdbeeren fotografieren. Kostet ja nix.