Kolumne «Ich meinti»: Ein Tag im Häusermeer Unsere Kolumnistin Carmen Kiser traf sich mit Freundinnen in ihrer alten Wahlheimat Zürich. Grund genug, um alte Zeiten Revue passieren zu lassen und das ruhige Landleben mit der vollen Stadt zu vergleichen.

Gerade habe ich einen Tag in Zürich verbracht. Mit zwei alten Freundinnen habe ich mich durch die Stadt treiben lassen, vom Flohmarkt ins Kino und von dort zum Apéro in der Hipster-Bar an den Bahngeleisen. Es hat sich angefühlt wie früher – vor den Kindern, den zeitintensiven Jobs, der Landflucht. Es war wie ein Tag Ferien in der Vergangenheit.

Carmen Kiser, Museumskuratorin aus Sarnen, äussert sich an dieser Stelle abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema.

Ich habe lange in Zürich gelebt. Zuerst als Studentin in einer WG an der damals noch stark befahrenen Weststrasse. Die Fenster unserer Wohnung waren schwarz vom Russ der Abgase. Nicht dass uns das schummrige Licht gestört hätte: Wir waren Studierende, wir lebten in der Nacht und für die Nacht. Es war die Zeit von Drum’n’Bass-Partys in Industriebrachen und illegalen Bars in Kellern von Genossenschaftshäusern, die Zeit nach der offenen Drogenszene am Letten und vor der Gentrifizierung der Arbeiterquartiere. Statt eines Fernsehers hatten wir das Kino Uto, das für wenig Geld komplizierte Filme zeigte, die man sich mit einem Bier auf den zerschlissenen Polstern ansah.

In Zürich lernte ich meinen Mann kennen, einen Stadtzürcher. Er führte eine dieser Keller-Bars. Und hatte einen Fernseher. Es passte perfekt. Gemeinsam mit ihm zog ich an die Langstrasse. Wir schlossen das Studium ab, suchten und fanden Arbeit, bekamen ein Kind. Ein bisschen ungewöhnlich war das schon, mit Kind an der Sündenmeile Langstrasse. Wenn wir den Kleinen zur Krippe brachten, winkte er unterwegs allen «Prinzessinnen», die dekorativ am Strassenrand standen. Morgens, als erste auf dem Spielplatz, entfernte ich Spritzen und Zigistummel aus dem Sandkasten, bevor ich ihn graben liess. Und wenn am Abend nach einem Fussballspiel der Autocorso hupend durch unsere Strasse fuhr, betrauerte ich meine sowieso schon zu knappen Schlafstunden. Aber alles war nah in dieser Stadt, es gab immer etwas zu sehen. Ich schlenderte mit Kinderwagen durch die Läden, traf mich mit Freunden im Park, ging weiterhin ab und zu ins Kino um die Ecke. Unkompliziert.

Wir sind dann trotzdem aufs Land gezogen. Für mich hiess das: zurück. Für meinen Mann: aufs Land. Nun haben wir Haus, Garten und ganz viel Ruhe. Ein gemütliches Dorfleben. Die Familie in der Nähe. Neue Freundinnen. Es ist gut hier. Und trotzdem vermisse ich die Stadt. Ich vermisse nicht die Neubaulofts oder die Lattes für 7.50 Franken. Auch nicht die Designer-Stores, welche die kleinen asiatischen Läden verdrängt haben. Oder die Aufregung um die Gymiprüfung, die Sechstklässler und ihre Eltern jährlich fast um den Verstand bringt. Aber ich vermisse das pralle Leben auf den Strassen, die Vielfalt und die Farbigkeit. Die alternativen Ecken. Die stillen Parks inmitten des Trubels. Und die Orte, die noch immer so sind, wie sie damals waren. Wahrscheinlich aber vermisse ich vor allem mein früheres Ich, mein unbeschwertes, wildes Leben ohne Familienpflichten und verantwortungsvollen Job. Ich meinti, es tut gut in Erinnerungen zu schwelgen. Ich gönne es mir bald wieder, so eine Auszeit vom heute.