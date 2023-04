Kolumne «Ich meinti»: Generation «Schwein gehabt» – ein Rückblick «Ich meinti»-Kolumnist Herbert Huber erinnert sich an seine Kindheit und Jugend, in der vieles anders war als heute.

Herbert Huber, Koch, dipl. Hotelier und Buchautor aus Stansstad. Bild: Nidwaldner Zeitung

Kürzlich juckte es mich, bei einem Grossverteiler die Brotsorten zu zählen. Bei deren 20 hörte ich auf, und die Vergangenheit holte mich ein. So war während des Krieges das Brot rationiert, und es gab schwarzes Sauerteigbrot, weisses oder gar keines. Am Abend waren die Regale meistens leer. Sonntags ab und zu Zopf nach Mama’s Rezept. Mit Brotresten wurden Vogelheu, Apfelrösti, Brotsuppe oder das sehr nahrhafte Gericht «Chässuppe» zubereitet. Es war eine «Schande», Brot wegzuwerfen. Nach dem Rumtollen mit meinen Gspänli streuten wir Zucker auf den Ankebock. Und als meine Eltern mir, zwecks kindlicher Unselbstständigkeit, den Brei noch in den Mund stopften, musste dieser radiputz ausgegessen werden. Noch ein Löffelchen für’s Grosi, für den Götti, für‘s Tanti …

Wissen Sie, was ein «Gschtältli» ist? Als etwa vier Jahre alter Bub musste ich wollene Strümpfe tragen. Damit diese nicht unter die Knie rutschten, half ein «Gschtältli» mit Strumpfhalter zum «einklicken». Und jucken tat das Wollzeugs, und doof war das. Buben mit «Gschtältli»! Beim Imgrüth in Luzern kauften die Eltern für mich die Schuhe. Das Aufregendste dabei war jedoch der «Apparat vom Erfinder Röntgen», wo man die Füsse darunter stellen konnte und von oben herab die sich bewegenden Zehen sah, ob die Schuhe auch passen. Heute watschelt die halbe Menschheit in Turnschuhen und Sneakers durch die Landschaft. Wir, wenn immer möglich, waren «bluttfuss» unterwegs. Auch in der Stadt. Wo gerade die ersten amerikanischen Soldaten in schicken Uniformen in Luzern Ferien verbrachten. Zum ersten Mal sah ich einen schwarzen Menschen, der frischfröhlich an die Kinder «Chewing Gum» verteilte.

Zurück in die Küche meiner Mutter. Ich erinnere mich noch an das Haushaltbuch des Rabattsparvereins mit den Sparmärkli zum Reinkleben. Wie viel Haushaltungsgeld es gab, bestimmte der Vater. Zusätzlich die bescheidenen Einnahmen der Mutter für Damenschneiderarbeiten und die paar Franken des Untermieters in unserer Wohnung. Mutter führte eine saubere Buchhaltung. Schweinsschwänzli, Linsentätschli, Eintöpfe und ab und zu, wenn’s pressierte, eine währschafte Erbs- mit Sago-Suppe aus dem Hause Maggi gehörten zum Menüplan.

Die Schulklasse schoss von den Klappstühlen, wenn der Herr Lehrer das Klassenzimmer betrat. Im Chor und ziemlich laut: «Guten Morgen, Herr Lehrer!» Auch die Pausenmilch mit Strohhalmröhrli wurde eingeführt. Apropos Röhrli – bei den ersten Rauch-Paffversuchen mit Nielen (Pflanzenteile der gemeinen Waldrebe) wurde es uns danach kotzübel, aber wir Buben kamen uns stinkwichtig und männlich vor.

So meinti ich, wie Recht doch der Komiker Peach Weber hatte, als er einmal schrieb, dass wir zur Generation «Schwein gehabt» gehören. Weil es nach dem Krieg zügig «obsi» ging. Verzicht, Fleiss, Disziplin, Achtung vor dem Mitmenschen, Zielstrebigkeit, klare Regeln, Ehrlichkeit und Ordnung waren unbeschriebene Gesetze. Und heute?