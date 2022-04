Kolumne «Ich meinti»: Im Zeichen der Taube «Ich meinti»-Kolumnistin Franziska Ledergerber macht sich Gedanken über Krieg und Frieden. Auslöser war die beinahe Kollision mit einer – weissen – Taube.

Franziska Ledergerber, Hausfrau und ausgebildete Lehrerin, Hergiswil. Bild: Nidwaldner Zeitung

Genau vor zwei Wochen, es war Karfreitag am frühen Morgen, fuhr ich durch Hergiswil Richtung Stansstad. Kurz vor der Glasi lief eine weisse Taube unbekümmert auf der Fahrbahn hin und her. Ich sah sie zu spät und machte reflexartig einen Schwenker auf die Gegenfahrbahn. Erschreckt flatterte die Taube auf und davon. Dem Vogel rettete ich wohl das Leben, dafür riskierte ich einen Unfall. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn mir jemand auf der Gegenfahrbahn entgegengekommen wäre oder gar ein Mensch die Strasse überquert hätte. Ja, ich unterliess es, vor dem Ausweichmanöver in den Rückspiegel zu schauen, den Blinker zu setzen und erst dann auszuscheren. Wie dumm von mir.

Oder etwa nicht? Hätte ich in Kauf nehmen sollen, diese weisse Taube, ein Symbol des Friedens, platt zu walzen? In dieser ungewissen Zeit, wo uns täglich verstörende Bilder und Berichte aus der Ukraine erreichen? Menschen, die fliehen und alles zurücklassen müssen. Junge Männer, die in die Armee eingezogen werden oder sich ihr freiwillig anschliessen, um ihr Heimatland zu verteidigen. Dörfer und Städte, die dem Erdboden gleich gemacht werden.

Wladimir Putin meint es tatsächlich ernst. Was für ein Unglück. Zu lange schaute ihm «der Westen» paternalistisch zu. Zu lange hatte Putin Zeit, seine Macht zu konsolidieren. Sich abzuschotten, Privatarmee, Oligarchen und Vasallen, um sich zu scharen. Sein Reich soll gross und grösser werden, nicht nur in seinem kleinen Geist, sondern auch physisch, von Wladiwostok bis Lissabon. Er verbreitet Angst und Schrecken. Dafür schickt er russische Soldaten in den Tod und nimmt die eigene Bevölkerung in die Zange. Ein Z hat er auf seine Fahne geschrieben, verblüffend ähnlich dem Emblem der Nazis: zwei kreuzweise aufeinandergelegte Zs. Ein Symbol für Tod und Verderben.

Bis vor kurzem dachte ich beim Anblick eines alleinstehenden Z lediglich an den letzten Buchstaben in der Reihe des Alphabets. Höchstens vielleicht noch an Zorro oder an das grosse, weisse, etwas abgerundete Z, das sich jeweils im Frühling am Pilatus bildet. Wenn man in dieser Jahreszeit zum Berg hochschaut, sieht man an der oberen Ostflanke ein Z, das vom restlichen Schnee in den Felsfurchen geformt ist. Es zieht den Blick förmlich auf sich und weckt Frühlingsgefühle. Neues Leben erwacht. Der Winter ist vorbei. Früher, so liess ich mir sagen, durften die Kinder erst dann kurze Hosen, beziehungsweise Röcke und Kniestrümpfe anziehen, wenn das vom dahinschmelzenden Schnee verbliebene Z am Berg sichtbar wurde.

Symbole haben eine starke Wirkungskraft. Für den Weltfriedenskongress 1949 in Paris wurde von Pablo Picasso die Silhouette einer Taube entworfen und lithografiert. Am Abend des Kongresses kam seine Tochter zur Welt, er nannte sie Paloma. Seitdem ist die Friedenstaube ein weltweites Symbol für den Frieden und die Friedensbewegung.

Im Gegensatz zur Taube bedeutet Putins Z Grossmannssucht, Krieg und Zerstörung. Ein Zischlaut; markant, giftig und aggressiv. Zu hoffen ist, dass dieses Symbol mit seiner ganzen Bedeutung an der Ostflanke der Nato noch in diesem Frühling zusammenschmilzt – so unvermeidlich wie das mächtige Z an der oberen Ostflanke des Pilatus.