Kolumne «Ich meinti»: Tonkonserven allgegenwärtig Musik im Restaurant? Ja, aber nur dezent im Hintergrund. Alles andere ist für Gastro-Kenner und «Ich meinti»-Kolumnist Herbert Huber zu viel des Guten.

Herbert Huber, Koch, dipl. Hotelier und Buchautor aus Stansstad. Bild: Nidwaldner Zeitung

Bei der Musik in den Restaurants sind es die «Tonkonserven», die während einer Mahlzeit mehr oder weniger dezent aus mehr oder minder angebrachten Lautsprechern oder anderen technischen Errungenschaften für Musik die Menschen beschallen. Was soll diese Musik eigentlich? Den Appetit anregen? Ein Spiegelbild des Menus sein? Oder allenfalls die Leere des Lokals vergessen lassen? Oder das Mithören, was am Nebentisch gesprochen wird, eindämmen? Oder gar missratenes Essen übertönen?

Tonkonserven sind längst zu einem scheinbar unentbehrlichen Bestandteil in der täglichen Arbeitswelt geworden. Alle werden beschallt, alles wird akustisch berieselt. Die Arbeitenden am Fliessband für mehr Leistung. Die Kunden im Warenhaus wegen der Verkaufsförderung. Musik auf der Toilette – na ja, geht ja noch!? Musik in der telefonischen Warteschlaufe (geht mir echt auf die Nerven). Sogar den Kühen werden Tonkonserven während des Melkens vorgetragen, um angeblich die Milchmenge anzukurbeln.

In einem Restaurant ist es also nicht einfach, den richtigen Ton mit dem Ton zu finden. Viel «Gspüüri» ist gefragt. Doch manchmal machen es sich viele Gastgeber einfach. Lassen die Servicedamen und die Herren Kellner oft das spielen, was diese am liebsten selbst hören, und der Angestellte nimmt an, dass das seine Gäste ebenfalls mögen. Und dann wird voll aufgedreht – so wie im Ausgang in der Disco während der vergangenen Nacht.

In einem Restaurant mit fremdländischer Küche ist es sicher eine Überlegung wert, die Musik des entsprechenden Landes dezent einzuspielen. Ein Gitarrenspiel zu einer saftigen Paella. Zum asiatischen Erlebnis der mystische fernöstliche Singsang. Fröhliche südländische Töne beim Italiener oder orientalische Klänge beim Türken. Und auf der Alp gebe ich dem natürlichen Kuhgebimmel den Vorzug – anstatt dem wohlgemeinten «Hudigääggeler». Bei allen tut aber zwischendurch etwas Pause gut. Das hat anno dazumal sogar in den Nobelherbergen der Pianist während der Essenszeit auch getan.

Letztendlich gibt es auch Pausen zwischen den Gängen. Und vor allem möchte man sich doch auch noch in der Tafelrunde unterhalten. So hasse ich Steh-Apéros, welche oft von einer überlaut spielenden Band schrillen und wo es dann unmöglich ist, gute Gespräche zu führen. Einander den ganzen Abend anzuschreien, strapaziert die Stimmbänder und sogar die Hörapparate mit Ein -und Ausschaltmodus. Genug gelästert.

Ich meinti, man könnte auch die Gäste befragen, ob überhaupt Musik gewünscht wird. So oder so aber – der Gaumen geht vor. Wenn in einem Restaurant Musik serviert wird, dann bitte als dezente Hintergrundmusik. Da kommt mir ein Gast in den Sinn, der einmal meinte: Wenn schon ein Gesamtkunstwerk im Restaurant – dann lieber ein beglückendes Zusammenspiel von Küche und Service als das vom Jazzorchester. Schliesslich bin ich im Restaurant, um dem Gaumen einen Gefallen zu tun, und nicht, um mein Trommelfell zu strapazieren.