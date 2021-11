Abstimmung 28. November Komitee informiert in Stans An einer Standaktion verteilte das Nidwaldner Lokalkomitee für ein ja zur Pflegeinitiative Flyer und suchte das Gespräch mit Passantinnen und Passanten.

Standaktion für ein Ja zur Pflegeinitiative. Bild: PD

Mitglieder und Unterstützer des Nidwaldner Lokalkomitees für ein Ja zur Pflege-Initiative nahmen am Samstagvormittag den Stanser Dorfplatz mit einer Standaktion in Beschlag. Sie verteilten laut einer Mitteilung Flyer und Ballone und kamen mit Passantinnen und Passanten ins Gespräch. Die Pflege-Initiative kommt am 28. November an die Urne.

Mit der Initiative werden drei Hauptanliegen verfolgt: Ausbildung von mehr Pflegenden, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Sicherung der Pflegequalität. Alle Anwesenden zeigten mit persönlichen Beispielen aus ihrem pflegerischen Arbeitsbereich auf, weshalb dringend etwas gegen die chronische Überlastung, die schwierigen Arbeitsbedingungen und die vielen frühzeitigen Berufsausstiege gemacht werden muss.

Natürlich sei auch der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments ein Thema gewesen, so die Mitteilung. Aus Sicht des Komitees reiche dieser nicht aus, um nachhaltige Änderungen für eine starke Pflege herbeizuführen. Es würde bis zu eine Milliarde Franken in die Förderung der Ausbildung von diplomierten Pflegefachkräften investiert, ohne damit die Probleme der schwierigen Arbeitsbedingungen und der frühen Berufsausstiege anzugehen und zu lösen. (pd/mu)