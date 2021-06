«Seeklang» in Hergiswil Jesper Gasseling & Friends holen das Beethoven-Jubiläum mit britischem Bezug nach In Hergiswil wird am Wochenende klassische Musik erklingen, die an Beethovens Werk und seinen Bezug zu England erinnern soll.

Jesper Gasseling Bild: PD

(jb)

Die Klassik-Reihe «Seeklang» feiert heuer ein kleines Jubiläum: Die jungen Profis um Jesper Gasseling & Friends feiern den fünften Geburtstag und werden mit einem Doppel-Konzert unter dem Thema «Rule Britannia» das Beethoven-Jubiläum 2020 «nachholen». Zweimal tritt die Gruppe gemäss einer Mitteilung von Seeklang im Schulhaus Grossmatt, Hergiswil, auf: Am Samstag, 19. Juni, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 20. Juni, 11 Uhr.

Bei den Konzerten spielen auch Profis, welche bereits an die «Lucerne Festival Academy» berufen und dort während des «Lucerne Festival» im KKL mit namhaften Solisten und Dirigenten zusammen aufgetreten sind.

Beethoven wurde in London verehrt wie kaum woanders

«Rule, Britannia!» – das Thema des Konzertabends verweist auf ein patriotisches Lied von 1740, und gilt immer noch als inoffizielle Nationalhymne von Grossbritannien sowie zum festen Repertoire der Londoner «Last Night of the Proms» – «etwa ein Hinweis auf die Zugabe nach Beethoven und Brittens Quartett Nr. 2?», wird in der Mitteilung gefragt.

Obwohl Beethoven nie nach London gereist ist, wurde er dort wie kaum woanders verehrt. Seine berühmte Neunte Sinfonie wurde explizit von der «Royal Philharmonic Society» bestellt und am liebsten hätte man ihn damals als englischen Nationalkomponisten zu sich geholt.

Benjamin Britten, mit seinen Wurzeln und Namen prädestiniert für eine Neuordnung des musikalischen Lebens in Grossbritannien nach dem Krieg, hilft mit, den britischen Nationalstolz in die Zukunft zu führen. Das «British Empire» verlagert sich quasi in die Musik: «Rule, Britannia!»