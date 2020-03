Leserbrief «Kopp konnte alle Generationen ansprechen» Leserbrief zur Absetzung des Urschweizer Generalvikars Martin Kopp.

Ich bin entsetzt über die Entlassung von Generalvikar Martin Kopp. Die Art und Weise und der Stil machen betroffen… Martin Kopp wurde «vom Bistum erdrückt». Er wurde fristlos entlassen und disqualifiziert, weil er sich frei zur Bischofswahl äusserte. Sein ausgezeichnetes und segensreiches Wirken von 17 Jahren im Bistum Chur wurde im Brief vom 18.März von Peter Bürcher wie folgt erwähnt: «Dr. Martin Kopp sei für seine Dienste gedankt». Keine 10 Worte, Punkt, Schluss! Von einer Bistumsleitung sollte man einen glaubwürdigeren und ehrlicheren Umgang geprägt von Anstand und christlicher Grundhaltung erwarten.

Kopp war beliebt und konnte in den Pfarreien alle Generationen ausgezeichnet ansprechen und motivieren. Mit positiver Ausstrahlung und zuverlässigem Schaffen hat er sich für die Kirche in Nidwalden eingesetzt und ausgesetzt um den Preis seiner Gesundheit. So wie die Bistumsleitung mit ihm umgegangen ist, behandelt man Menschen nicht, besonders innerhalb der Kirche. Man schämt sich dafür als mündiger Katholik. Gleich ist es anderen Priestern und engagierten Kirchenleuten ergangen; auch ihnen wurden Energie und Freude ausgetrieben. Viele haben die Bischöfe Haas und Huonder erlebt. Einen dritten Bischof von diesem Stil wollen und können viele nicht mehr überleben.

Im gleichen Atemzug, mit dem Generalvikar Kopp fristlos entlassen wurde, hat die Bistumsleitung Weihbischof Eleganti bestraft; er lehnte die Leerung der Weihwasserbecken ebenso ab wie den Verzicht auf die Mundkommunion. Beides wurde im Zusammenhang mit dem Coronavirus von der Schweizer Bischofskonferenz angeordnet. Für diese fast lebensgefährliche Haltung wurde der Weihbischof gerügt, nicht aber entlassen wie Kopp! Man bekommt den Eindruck, dass hier Macht, Neid und Konkurrenz ausgespielt werden.

Es ist unglaublich, mit welcher Hartnäckigkeit und Radikalität die Bischöfe von ihrem direkten Umfeld im Bistum Chur diktiert, beeinflusst und gelenkt werden. Ich finde, es muss dringend und noch vor der Wahl eines neuen Bischofs gehandelt werden. So kann und darf es nicht weitergehen und sich zum dritten Mal wiederholen, was wir schon kennen. Im hoch polarisierten Bistum Chur muss das Umfeld der Bistumsleitung gewechselt und ein Brückenbauer als neuer Bischof eingesetzt werden. Die Vorzeichen sind leider nicht gut, da einer der Herren aus der aktuellen Bistumsleitung in Chur auf der Kandidatenliste zur Bischofswahl steht. Den Frieden herzustellen ist eine Herkules-Aufgabe. Sie kann nur gelingen, wenn sehr viele Menschen sich jetzt wehren und mithelfen, grenzenlos und konsequent. Und es braucht auch die Unterstützung aus anderen Kantonen, die ein Vorbild sind, wie Kirche und Bistum positiv gelebt werden. Vielleicht braucht es auch wieder die Intervention der Politik wie damals bei Bischof Haas. Die Hoffnung auf bessere Zeiten bleibt; für unseren Alltag in schwierigen Coronazeiten und für die Zukunft im Bistum Chur.

Rolf E. Müller-Zelger, Ennetmoos