Kultur Das Kult-Openair Muisiglanzgmeind ist zurück! Das grösste Musikfestival aus Ob- und Nidwalden feiert vom Donnerstag 7. bis Samstag, 9. Juli in Wolfenschiessen sein Revival. Auf der grossen Openair-Bühne und der gedeckten Zeltbühne spielen während drei Tagen 21 Künstler und Künstlerinnen sowie 15 DJs.

Lo & Leduc sind die Headliner an der Muisiglanzgmeind im Juli. Bild: PD

Die Muisiglanzgmeind schliesst mit einem vielseitigen Programm an die vergangenen Ausgaben an und avanciert wieder zur festen Grösse im Schweizer Festivalsommer. Das zehnköpfige Organisationskomitee und rund 400 freiwillige Helfer erwarten während drei Tagen rund 11’000 Besucher und Besucherinnen. Als Headliner konnte die zurzeit populärste Mundartband verpflichtet werden: Lo & Leduc sind 2022 mit ihrem neuen Album «Mercato» auf Club- und Festivaltour – und machen Halt in Wolfenschiessen.

Das Programm der Muisiglanzgmeind deckt ein breites Spektrum von Genres ab. Von Rock-Musik mit Jack Slamer, Velvet Two Stripes und den Lokalmatadoren The Hydden über Schweizer Chartstürmer wie Manillio und Baba Shrimps bis hin zu fetten HipHop-Beats von Delinquent Habits (US) und Mimiks ist das Programm breit gefächert. Für Feststimmung sorgt die Kultband Stubete Gäng und die Irish Rocker Uncle Bard & The Dirty Bastards (IT). Die Auftritte von Veronica Fusaro, Klischée, Linda Elsener, HebDiDe, The Wise Fools, kAPEllE PEtra (DE), Basement Saints, Laurence Jones (UK), Dom Beech, Sascha Krucker und Redwood runden das Line-Up der Neuauflage ab.

Ebenfalls auf der Bühne in Wolfenschiessen: Delinquent-Habits. Bild: PD

Party und Camping

Wie bereits bei den letzten Ausgaben der Muisiglanzgmeind wird 2022 wieder die 24h-Bar betrieben. Rund um die Uhr feiern können Frühaufsteher und Nachteulen von Donnerstagmittag bis Sonntagmorgen zur Musik von zwölf DJs – von früh bis spät. Sollten sich Festivalbesucherinnen und -besucher doch mal aufs Ohr legen wollen, bietet die Muisiglanzgmeind – gegen einen Aufpreis – den Zuritt zu einem separaten Camping an. Die Tickets dafür können ebenfalls im Vorverkauf oder direkt vor Ort erworben werden.

Das Festivalgelände öffnet am Donnerstag um 14 Uhr und an den darauf folgenden Tagen jeweils am Mittag. Auf dem Campinggelände – direkt an der Engelberger Aa – werden Duschen und ein kleiner Campingmarkt betrieben. Das Marktsortiment umfasst ein frisches regionales Frühstücksangebot, kühles Dosenbier sowie weitere Festival-Utensilien.

Das Festival-Ticket wird zur Fahrkarte. Dank der Zusammenarbeit mit dem Transportpartner Zentralbahn reisen Besucherinnen und Besucher aus ganz Nid- und Obwalden mit dem Zug oder Bus kostenlos nach Wolfenschiessen – und natürlich auch wieder nach Hause. Das gilt für die Anreise mit dem Zug der Zentralbahn ab Luzern.

Familiennachmittag

Die Muisiglanzgmeind wird zum Spielplatz! Bereits einen Tag vor Festivalstart wird am Mittwoch, 6. Juli 2022 die gedeckte Zeltbühne von 14 bis 18 Uhr speziell für Familien geöffnet. Live-Musik, Besuch von Globi sowie Spiel und Spass für Kinder läuten die Muisiglanzgmeind in Nidwalden wieder ein. Die Jüngsten erhalten so die Möglichkeit, Openair-Luft zu schnuppern. (pd)