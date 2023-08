Kultur Die Antworten auf die Frage: «Wie hängt alles zusammen?» Das Variété Pavé entführt in Stans und Sarnen in eine wundersame Welt voller skurriler Gestalten, verblüffender Wendungen und atemberaubender Artistik.

Ein Variété im besten Sinn des Wortes. Bild: zvg

Das Variété Pavé ist ein fester und nicht ganz unbedeutender Teil der Schweizer Variété-Szene. Seit neun Jahren reist das Ensemble aus Sursee durch die Schweiz und hat in dieser Zeit bereits sieben verschiedene Produktionen vorgeführt. Auf der aktuellen Tournee belebt es erneut die Marktplätze, Innenstädte und Festivals an 20 Orten in der ganzen Schweiz. Zum ersten Mal kommt die Truppe jetzt auch nach Stans und Sarnen.

Die Künstler wollen an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen. 2022 spielten sie 84 Shows für schätzungsweise 25’000 bis 30’000 Menschen. Auch dieses Jahr geht das Variété Pavé mit seiner Show «Ironius – der Lauf der Dinge» wieder auf die Reise, um die Menschen zu unterhalten und aus ihrem Alltag in eine wundersame Welt voller skurriler Gestalten, verblüffender Wendungen und atemberaubender Artistik zu entführen. Beim diesjährigen Ensemble handelt es sich wie letztes Jahr um die Artisten Rafael Kost, This Zogg und Max Meier sowie Artistin Rahel Merz aus den Bereichen Zauberei, Akrobatik, Luftartistik, Slapstick, Clownerie, Jonglage und Feuershow.

Auch Feuershow-Elemente gehören zum Programm. Bild: zvg

So wie die filigranen, metallischen Zahnrädchen von einem Schweizer Uhrwerk akribisch genau und präzise ineinanderlaufen, um eine Maschine in Gang zu setzen, so nutzen auch die vier Artisten ihre verschiedenen Künste, um ihr Publikum zu verblüffen, zu begeistern und zum Träumen zu bringen. So wurde beispielsweise in monatelanger Arbeit aus einem Haufen Schrott durch das Geschick des genialen Tüftlers und Erfinders «Raphaelius Grusser» extra für die Show eine einzigartige, mechanische Kreatur erschaffen, die die Beziehung zwischen Mensch und Maschine neu definiert.

Mit ihrem Programm reagieren die Künstler auch auf das No-Go von Tierdressur-Nummern in der heutigen Zeit und zeigen auf ironische Weise, wie die Zukunft aussehen könnte. In ihrem Stück versuchen sie Antworten auf die Frage zu finden, ob und wie alles zusammenhängt und sich bedingt … und stolpern dabei immer wieder über ihre eigenen Füsse!

Artistik-Einlagen lassen die Gäste den Atem anhalten. Bild: zvg

Das Variété Pavé ist eine mobile Bühne und wirkt wie eine Schaubude aus einer anderen, längst verblassten Zeit. Man fühlt sich an «La Strada» von Federico Fellini oder auch ein bisschen an Jules Verne erinnert. Der Eintritt ist frei und am Ende der Vorstellung gibt es nach alter Strassenkunst-Manier eine Hutkollekte.