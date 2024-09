Kultur Grosses Innerschweizer Orchesterprojekt: Mit Verdi vom Musiklager direkt ins KKL Das Symphonieorchester «Auftakt» bringt 80 Jugendliche aus der ganzen Innerschweiz zusammen. Es wird ganz von Jugendlichen organisiert – und schliesst so eine Lücke in der regionalen Musikausbildung.

Das Symphonieorchester «Auftakt» bringt 80 Jugendliche aus der ganzen Innerschweiz zusammen. Bild: PD

Die Besetzung erreicht locker Profi-Niveau. Zumindest, was die Grösse anbelangt. Während das Luzerner Sinfonieorchester sich in den letzten Jahren vorsichtig erweiterte, stehen hier von einem Tag auf den anderen 80 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Mit einem gewichtigen Unterschied: Die Bläserinnen, Streicher und Perkussionisten sind alle zwischen 12 und 18 Jahre alt.

Zu viele Teilnehmer

Das Orchester Auftakt bringt Jugendliche aus der ganzen Innerschweiz zusammen. Bereits zum dritten Mal. Über Fronleichnam proben die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker in einem fünftägigen Lager in Hasliberg. «Allerdings haben wir nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet», erzählt Vera Stöckli, Projektleiterin von «Auftakt». «Wir mussten kurzfristig eine andere Halle für die Gesamtproben mieten und fahren jetzt hin und her.» Achtzig Jugendliche, im Linienbus, mit Cello, Kontrabässen, Tuba und Posaunen! Entstanden ist das «Auftakt» aus dem Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester (ZJSO), das im letzten Jahr sein 10. Jubiläum feierte. Dort wurden die Projekte immer grösser, die Stücke immer anspruchsvoller. Die Jungen bekamen Mühe, Fuss zu fassen.

Was der Innerschweiz noch fehlt

Die Cellistin Vera Stöckli und der Violinist und angehende Bauingenieur ETH Basil Amrein hatten deshalb die Idee, eine Art Ableger zu bilden. «Viele Musikschulen bieten ein Blasorchester oder ein Streichensemble an», erklärt Basil Amrein. «Nur selten gibt es ein Sinfonieorchester mit allen Instrumenten. Wir wollen hier diese Lücke füllen. Das Ziel ist es, die Jungen ab etwa 12 Jahren abzuholen und sie in das Sinfonieorchester einzuführen. Natürlich ist es ein netter Nebeneffekt, dass wir gleichzeitig Nachwuchs für das ZJSO haben.» Die Musikerinnen und Musiker kommen zu etwa 60 Prozent aus Luzern und zu 25 Prozent aus Zug. Ebenfalls mehrere kommen aus Schwyz und Obwalden, während nur je eines der Talente aus Nidwalden und Uri stammt.

Sieben bis acht Stunden wird in den Lagern geübt. Bild: PD

Schwierigstes Programm

Schaut man das Programm an, sieht es nicht gerade nach «Nachwuchs» aus. Die «Nuits d’Egypte» von Anton Arensky sind eine Herausforderung für den ganzen Blechsatz. Oder der «Triumphmarsch» aus der «Aida» von Giuseppe Verdi ist gespickt mit tonalen Schwierigkeiten – bei teils rasantem Tempo. Geleitet wird das Orchester vom 26-jährigen Tessiner Dirigenten Gregor Bugar, der in der Region die beiden Orchester Kriens-Horw und Hochdorf leitet. Vera Stöckli sagt dazu: «Wir machen jedes Jahr ein Vorspiel für alle Teilnehmenden. Dann gibt es ein Kick-off- Wochenende, wo die Musiker die Stücke kennen lernen. Es ist jeweils unglaublich, was für Niveausprünge das Jugendorchester zwischen diesen einzelnen Proben macht.» Daneben bieten die Stimmführer Einzellektionen an und während des Lagers leiten Profis – unter anderem des Luzerner Sinfonieorchesters – die Registerproben. «Aber natürlich, ohne individuelles Üben zu Hause wären wir aufgeschmissen», ergänzt Basil Amrein lachend. «Aber die Jugendlichen sind sehr ambitioniert.»

Stundenlanges Proben – grosses Ziel

Proben für das grosse Ziel. Bild: PD

Während des Lagers üben die Musiker sieben bis acht Stunden – täglich. Der «Arbeitstag» beginnt um 9.30 Uhr. Meistens ist erst um 21 Uhr Schluss. Kommt so nicht das Zwischenmenschliche zu kurz? Vera Stöckli dazu: «Das Lager soll auch ein Ort der Entwicklung sein. Vor allem nach den Proben, am Abend, werden hier viele Kontakte geknüpft.» Zeit, welche die Musikerinnen und Musiker nützen, um Tischfussball oder Billard zu spielen und einen Jass zu klopfen. Doch was wäre ein Lager ohne Konzerte. In den folgenden Wochen spielt «Auftakt» in Stans, Sursee und – als Höhepunkt – im KKL. Allerdings sind für diesen Auftritt nur noch etwa 60 Tickets erhältlich. Unter dem Schirm der Pro Senectute sind für das Konzert über 80 Schulklassen mit etwa 1600 Schülerinnen und Schülern angemeldet.