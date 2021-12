Kultur Im Theater Stans wird’s verrückt – das Ensemble zeigt «Matto regiert» Das Stück von Friedrich Glauser entführt die Gäste ins Reich des Wahnsinns und gibt autobiografische Einblicke in das Innenleben einer Psychiatrie vor 100 Jahren. Premiere ist am 22. Januar 2022 um 20 Uhr.

Die kommende Theatersaison am Theater an der Mürg in Stans findet statt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Vom 22. Januar bis 26. März 2022 können Theaterfans das Stück «Matto regiert» sehen.

In seinem Schlüsselroman «Matto regiert» verarbeitet der Schweizer Autor Friedrich Glauser eigene Psychiatrie-Erfahrungen. Morphiumsucht, Geldnot, Entmündigung, zahlreiche Aufenthalte in Kliniken und Irrenanstalten sowie mehrere Suizid- und Fluchtversuche führten zu einem Teufelskreis in Glausers Leben. Und zu einem starken Bewusstsein für das Anderssein. Sein Vater persönlich veranlasste die Einweisung: «Weil er ein verkommenes Subjekt ist», heisst es im Stück als Antwort auf die Frage des Klinikdirektors, warum er eine Internierung seines Sohnes wünsche. Friedrich Glauser wusste, wie es sich anfühlt, ausgestossen zu sein. «Mit ‹Matto regiert› schuf Friedrich Glauser eine sozialkritische und hervorragend beobachtete Milieustudie der Gesellschaft seiner Zeit. Wortgewaltig, poetisch und liebevoll seziert er all unsere menschlichen Stärken und Schwächen», wird Regisseurin Bettina Dieterle in der Medienmitteilung zitiert.

Lesung zum Autor Friedrich Glauser

Aufführungen finden jeweils freitags und samstags um 20 Uhr statt, zudem gibt es zusätzliche Aufführungstermine an zwei Sonntagen: am 27. Februar und am 20. März 2022 jeweils um 17 Uhr. Zudem bietet das Theater Stans am 26. Januar 2022 um 20 Uhr eine literarische Lesung und Gespräch zum Autoren Friedrich Glauser an.

Im ganzen Theater gilt für alle Anwesenden eine Zertifikatspflicht. Dies gilt bereits für alle Mitwirkenden seit Probebeginn. Zudem werden nach wie vor alle Schutz- und Hygienemassnahmen beachtet, wie das regelmässige Händewaschen und/oder Händedesinfizieren: So stehen an mehreren Stellen im Haus Spender mit Desinfektionsmittel. Das Theater wird in enger Taktung gereinigt und desinfiziert, insbesondere die Armlehnen, Türklinken, Geländer, Toilettenräume. Das Theatergebäude verfügt über eine leistungsstarke Lüftungsanlage.

Der Vorverkauf für die Theatervorstellungen mit Frühbucherrabatt (bis 31. Dezember) ist am 1. Dezember auf der Website gestartet. Ab 6. Januar können Tickets telefonisch unter 041 610 19 36 oder persönlich im Theater Stans, Mürgstrasse 4 (donnerstags & freitags von 17 bis 18 Uhr) gekauft werden. (sok)