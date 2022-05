Kultur Nach zwei Jahren Pause ist das Klewenalp-Festival wieder zurück – mit vielfältigem Programm Vom 15. bis 17. Juli werden Kultur, Musik und Genuss die Klewenalp in die Festivalwelt entführen.

«Nach zwei Jahren Pause ist es eine besonders grosse Freude, dass ein Event von dieser Grösse durchgeführt und ein kulturelles Angebot, passend auf die Alp, angeboten werden kann» – das schreiben die Veranstalter des diesjährigen Klewenalp-Festivals vom 15. bis 17. Juli.

Gemeinsam mit Fredy Wallimann und der Urner Kleinbrauerei «Stiär Biär» wurde ein interessantes Programm organisiert. Mit Naturjodel, Alpenrock und der Jodlermesse mit vorgängigem AlpZmorge: Kultur, Musik und Genuss gestalten ein artenreiches, einzigartiges Festival für verschiedene Geschmäcker und Bedürfnisse.

Rockiger Blues und Schweizerisches am Freitag

Singen, tanzen und feiern – so lautet die Ansage für Freitag, 15. Juli. Dabei bieten Schweizer Künstlerinnen und Künstler einen Mix aus Blues, Rock, Pop und Schlager an.

Liebhaber von rockigem Blues und Soul werden beim Auftritt von Larissa Baumann mit Band auf ihre Kosten kommen. «Sie begeistert mit ihrer natürlichen und energiegeladenen Bühnenpräsenz und ihrer souligwarmen Stimme die Festivalbesucher», heisst in der Mitteilung dazu. «Innovation und ein leidenschaftliches Charisma zeichnen die Künstlerin aus.» Mit ihrer siebenköpfigen Band, allesamt erfahrene und professionelle Musiker aus dem In- und Ausland, bewegt sich Larissa gekonnt in verschiedensten Stilrichtungen. «Ein Konzert der Extraklasse ist garantiert.»

Larissa Baumann bringt mit ihrer Band Blues und Soul auf die Klewenalp. Bild: PD

ChueLee feiern dieses Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum und singen und rocken sich mit ihrer erfrischend anderen und dennoch typisch Schwiizerischen Art nach wie vor im Sturm in die Herzen des Publikums. Sie werden im Anschluss an Larissa die Bühne rocken und mit ihrer sympathischen und mitreissenden Art das Publikum zum Singen und Tanzen bringen. Im Anschluss an die Konzerte werden DJ JackManiels & DJ Steezy für Party-Stimmung im Zelt sorgen.

ChueLee werden die Bühne auf der Klewenalp rocken. Bild: PD

Naturjodel am Samstag, Alpzmorge am Sonntag

Der Samstag, 16. Juli, steht ganz unter dem Stern des Naturjodels. Dieser steht als «Klassiker» fix im Programm und behält seit einigen Jahren sein positives Echo unter den Besucherinnen und Besuchern.

Fredy Wallimann hat zehn Formationen engagiert, die heimische Naturjodel-Gesänge auf dem Berg versprühen und traditionsreiche Stunden auf der Bühne zelebrieren. Die Formationen: Tüüfnergruess (Teufen), Jodlerquartett Bärgzonä 4 (Mund), Jodelchor Utopia (Escholzmatt), Mastrilser Dorfmusikanten (Malix), Jodlerklub Alpnach (Alpnach Dorf), Bärgjodler Sigriswil, Schmittechörli Necker (St.Peterzell), Jodlerklub Edelweiss (Romoos), Stöcklibuebä (Ennetmoos) und Jochtrichler (Beckenried). Moderiert wird der Naturjodel-Tag von Danja Spichtig.

Auch die Bärgjodler Sigriswil treten am Klewenalp-Festival auf. Bild: PD

Abgerundet wird das Festival am Sonntag, 17. Juli, kulinarisch mit dem Alpzmorge und anschliessender Jodlermesse mit Pfarrer Leopold Kaiser und musikalischer Unterhaltung von der Jodlergruppe Wildchriiter.

Die Anzahl der Tickets ist begrenzt, wie die Veranstalter schreiben. Am besten nutzt man also den Vorverkauf bei den Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, Kirchweg 12, 6375 Beckenried (Telefon 041 624 66 00 oder E-Mail: willkommen@klewenalp.ch). Informationen zu den Ticketpreisen und Online-Ticketbestellung gibt’s auf der Festival-Website www.klewenalpfestival.ch. (pd/eca)