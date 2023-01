Kultur Nidwaldner Musiker räumt deutschen Musikpreis ab - er gewinnt gleich in vier Kategorien Der Stanser Ajay Mathur wird von der Deutschen Popstiftung geehrt. Es ist nicht die erste Auszeichnung für den erfolgreichen Nidwaldner.

Was für ein Preisregen für Ajay Mathurs aktuelles Album «Talkin Loud». Gleich mit vier Auszeichnungen ehrte die Deutsche Popstiftung den Stanser Musiker bei der Jurypreisverleihung des 40. Deutschen Rock & Pop Preises 2022 am 17. Dezember 2022 im deutschen Siegen.

Ajay Mathur in seiner Lounge mit Studio in Stans. Bild: Philipp Unterschütz

In den Kategorien bestes englischsprachiges CD-Album des Jahres 2022, bestes alternatives Album, beste Crossover-Band und Deutscher Alternativ Preis landete das Werk auf Platz eins. Talkin Loud ist Ajay Mathurs fünftes Soloalbum, es erschien im März 2022.

Die «Deutschen Rock & Pop Preise» der verschiedensten musikalischen Bereiche werden an herausragende Nachwuchsmusikgruppen und -künstler sowie durch eine Fachjury an ausgewählte professionelle Musikgruppen und Einzelkünstler verliehen. Einziges Kriterium ist dabei der künstlerische Anspruch.

In ihrer kulturellen und künstlerischen Ausrichtung steht diese Kulturveranstaltung damit im bewussten Gegensatz zu anderen Veranstaltungszeremonien von Industriepreisen und kommerziellen TV-Anstalten. Durch die Auszeichnung in über 125 verschiedenen Musikgenres soll der heutigen musikalischen Vielfalt im Bereich der Rock- und Popmusik Rechnung getragen werden.

Video: Youtube

Es sind nicht die ersten Auszeichnungen, die Mathur und seine Band für Talking Loud einheimsen konnten. Im November 2022 gewann es in New York an der Artist Forum Music Competition 2022 in der Kategorie Rock/ Alternative mit dem Song «Common mistake». Ein anderer Song aus Talking Loud belegte Platz 1 bei den Akademia Music Awards in Los Angeles in der Kategorie «Best Pop-Rock Song». Es gab auch Auszeichnungen am Venice Fullshot Film Festival, am UK Songwriting Contest 2021, am Roma Short Film Festival, am New Yorker The Artists Forum International Music Competition 2021 in der Kategorie Indie / Singer-Songwriter.