Kultur Sommer im Museum lädt zum Verweilen ein Während dreier Wochen finden beim Winkelriedhaus in Stans Rundgänge, Gespräche, Lesungen und Performances statt.

Carmen Stirnimann, Leiterin des Museums Nidwalden im Hof des Winkelriedhauses. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 17. August 2022)

Vom 24. August bis am 11. September lädt das Nidwaldner Museum zum «Sommer im Museum» ins Winkelriedhaus und seinen Garten ein. Im lauschigen Hof und in den unterschiedlichen Räumen findet während dreier Wochen ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Rundgängen, Gesprächen, Lesungen, Performances und Musik statt.«Wir machen den ‹Sommer im Museum› dieses Jahr zum vierten Mal», sagt Carmen Stirnimann, Leiterin des Nidwaldner Museums. «Wir hatten immer wieder Ideen für Veranstaltungen und verschiedene Formate, die aber im normalen Ausstellungsrhythmus keinen Platz fanden», sagt sie.

So sei die Idee entstanden, im Sommer das Museum länger nicht mit einer Ausstellung zu bespielen und die drei Wochen mit Veranstaltungen aller Art zu füllen. «Mit Konzerten, Lesungen oder Gesprächen möchten wir auch ein anderes Publikum ins Museum locken», hält Carmen Stirnimann fest. So versuche man auch, eine mögliche Hemmschwelle ins Museum zu gehen, etwas abzubauen.

Besuch der Älplerbruderschaft

In diesem Jahr startet mit dem «Sommer im Museum» am kommenden Mittwoch gleichzeitig eine grosse Ausstellung. Im Pavillon des Winkelriedhauses sind Bilder von Liselotte Moser zu sehen. «So können wir den Pavillon als Notfallraum bei schlechtem Wetter nutzen», sagt Carman Stirnimann. Bei einer Skulpturen Ausstellung etwa wäre dies nicht möglich. Neben der Ausstellung von Liselotte Moser ist am 25. August die Vernissage zur Ausstellung «Die Kulturdenkmäler von Emmetten und Beckenried» und tags darauf wird die Ausstellung «Häuser für eine Minderheit. Die reformierten Kirchen in Nidwalden» eröffnet. Unter anderem wird am 8. September hinter dem Winkelriedhaus die Skulpturengruppe «Der Weg» von Josef Maria Odermatt eingeweiht.

Gespannt ist Carmen Stirnimann auf den Besuch der Älplerbruderschaft Stans am 2. September, der Einblick in die Tradition geben soll. Ab diesem Tag präsentiert sich die Bruderschaft im Salzmagazin in einer Ausstellung innerhalb der Ausstellung. Zuvor waren in diesem Rahmen bereits das Feministische Nidwalden und der Musikverein Buochs zu sehen. «Weil für die 100 Männer und Frauen der Bruderschaft im Salzmagazin zu wenig Platz wäre, kommen sie ins Winkelriedhaus», so Carmen Stirnimann.

Die guten Wetteraussichten für die kommende Woche stimmen die Museumsleiterin froh: «Die Veranstaltungen leben extrem vom Garten. Wenn es schön ist, sind die Leute begeistert, es hat ein Bistro, man kann Speisen vom ‹Höfli › geniessen, gemütlich zusammensitzen. Das macht den ‹Sommer im Museum› aus.»