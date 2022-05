Kulturen der Alpen Institut lanciert eigenes Online-Magazin Das Institut «Kulturen der Alpen» veröffentlicht ab sofort immer am Dienstag einen Fachbeitrag im eigenen Online-Magazin «Syntopia Alpina». Im Fokus stehen dabei der Alpenraum und Initiativen, die sich der Nachhaltigkeit verschreiben.

«Syntopia Alpina» ist das neue Online-Magazin des Urner Instituts «Kulturen der Alpen». Es liefert ab sofort wöchentlich einen Fachbeitrag zu einem Thema rund um die Alpen und soeben mit den ersten fünf Beiträgen online gegangen, wie das Institut in einer Mitteilung berichtet. Die Beiträge behandeln unter anderem eine tierische Lösung gegen die zunehmende Verbuschung der Berghänge, das Abschmelzen des Permafrostes sowie Chancen der Digitalisierung für das Berggebiet. «Die Alpen als Lebensraum und Initiativen, die sich der Nachhaltigkeit verschreiben, stehen stets im Fokus», so das Institut.

Bilder von Marco Volken illustrieren die Beiträge. Im Bild: Frei weidende Schafherden, wie hier im Wallis, gehören heute zum Bild der Alpen. Aber wie lange noch? Bild: Marco Volken

Das Magazin richtet sich an interessierte Personen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, die sich mit den Herausforderungen und Perspektiven des Alpenraums beschäftigen. Die Essays aus den verschiedensten Fachrichtungen bringen anwendungsbasiertes Erfahrungswissen mit der aktuellen Forschung zusammen. Als Plattform vernetzt «Syntopia Alpina» Forschende und in der Praxis verankerte Fachleute. «Als transdisziplinäres Publikationsprojekt trägt es innovative und nachhaltige Ideen und Zukunftsmodelle für den Alpenraum in die breite Bevölkerung.»

Expertinnen und Praktiker tauschen sich aus

«Syntopia Alpina» vermittelt, vernetzt und setzt Impulse – lokal, regional und übergreifend im Alpenraum. «Das Online-Magazin präsentiert gemeinsame Orte, an denen unterschiedliche Nutzungen des alpinen Raums fruchtbar aufeinandertreffen und der Biosphäre einen Mehrwert verschaffen.» Wie das Institut schreibt, wird der Schweizer Alpenraum im Hinblick auf die grossen Herausforderungen dieses Jahrhunderts im nationalen, europäischen und globalen Kontext neu situiert. Zu Wort kommen daher renommierte Expertinnen und Experten sowohl aus der Wissenschaft als auch explizit aus dem Bereich des anwendungsbasierten Erfahrungswissens. «Die Beiträge schlagen sinnvolle Umsetzungsideen vor, versammeln Erfahrungen vor Ort und verbinden diese mit Zukunftsmodellen.»

Nutzungskonflikte liegen auf der Hand

In den Beiträgen von «Syntopia Alpina» stehen unter anderem Nutzungskonflikte im Fokus, die im Alpenraum schlicht auf der Hand liegen: Der Wanderer, der nicht mit Mutterkühen umzugehen weiss, bringt die Bäuerin in Erklärungsnotstand. Die geplante Erhöhung der Staumauer vernichtet Moorflächen und erzürnt Umweltschutzorganisationen. Das Restwasser in den Bächen unterhalb der Kraftwerke ist für gewisse Fischarten zu gering, für die Energieproduktion zu viel. Und ausgetragene Gülle auf der Wiese stinkt bis ins nahe gelegene Hotel. «Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Naturschutz stehen stets in einem wechselseitigen Nutzungskonflikt.» Gleichzeitig spielt in den Online-Beiträgen von «Syntopia Alpina» der Klimawandel als Bedrohung des Lebensraums eine grosse Bedeutung, von dem die Alpen besonders betroffen seien.

Aufnahmen von Marco Volken bereichern Beiträge

Auf der Plattform «Syntopia Alpina» wird in den nächsten Monaten ein wachsendes Kompendium mit Beiträgen an der Schnittstelle zwischen den prägenden Wirtschafts- und Kultursektoren im Alpenraum entstehen. Eine Auswahl der publizierten Online-Beiträge erscheint 2023 in einem gedruckten Jahressammelband, der auch im Buchhandel erhältlich sein wird.

Dank der Entwicklung im Bereich der Kommunikation rücken die Berge näher an die Stadt heran. Bild: Marco Volken

Auf der Bildebene schaffen überdies die Aufnahmen des Zürcher Bergfotografen Marco Volken eine visuelle Klammer über das Gesamtprojekt «Syntopia Alpina». Sie sind den jeweiligen Essays vorangestellt und nehmen inhaltlich darauf Bezug, sind jedoch als eigenständige Beiträge konzipiert und bereichern die Beiträge durch zusätzliche ästhetische, kritische oder auch entgegengesetzte Aussagen. Für «Syntopia Alpine» zuständig sind Boris Previsic (inhaltliche Verantwortung), Madlaina Bundi (Projektmanagement und Editionsverantwortung) sowie Aline Stadler (Redaktion). Das Projekt «Syntopia Alpina» wird ermöglicht durch die Stiftung Lucerna, die Otto Gamma-Stiftung, die Forschungskommission der Universität Luzern, die UBS Kulturstiftung sowie die P. Herzog-Stiftung Luzern. (pd/zf)