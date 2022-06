Kunst & Kultur Kantone Ob- und Nidwalden schreiben wieder gemeinsam Werkbeiträge aus Werkbeiträge in der Höhe von 20'000 und 10'000 Franken stehen für das Jahr 2022 zur Verfügung. Bewerben können sich bis Ende August Kunst- und Kulturschaffende aus allen Sparten.

Sich während eines gewissen Zeitraums auf eine innovative, künstlerische Idee einlassen oder künstlerische Kompetenzen gezielt vertiefen und weiterentwickeln. Um dies erreichen zu können, unterstützen die Kantone Ob- und Nidwalden ausgesuchte Kunstschaffende wieder mittels Werkbeiträgen. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unterwaldner Kantone heisst, schreiben die Kulturkommissionen die Werkbeiträge für das aktuelle Jahr wiederum gemeinsam aus. Es werde je ein Werkbeitrag in der Höhe von 20’000 Franken sowie 10’000 Franken vergeben. Eine Fachjury werde die Eingaben sichten, diskutieren und die beiden Werkbeiträge vergeben.

Bewerbungen bis Ende August möglich

Durfte im vergangenen Jahr den Werkbeitrag über 20'000 Franken entgegennehmen: Der Nidwaldner Graffiti-Künstler Adrian Gander. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021)

Teilnahmeberechtigt sei, wer seit mindestens drei Jahren in einem der beiden Kantone wohne oder mindestens zehn Jahre hier gewohnt habe oder aufgrund seiner Tätigkeit einen aussergewöhnlichen engen Bezug zu Nidwalden und/oder Obwalden aufweise. Eingegeben werden könnten zum Beispiel die Entwicklung einer Tanzchoreographie oder neuartiger Theaterformen, Tourneeprojekte sowie museumspädagogische Konzepte, die Vertiefung von Kompetenzen oder generationenübergreifende wie interkulturelle Kulturprojekte. «Den Ausdrucksformen respektive den Eingaben sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt, im Zentrum der Förderung steht insbesondere die Entwicklung eines künstlerischen Projektes», heisst es in der Mitteilung.

Keine Beiträge werden gewährt für Ausbildungen oder Projekte, die während der Grundausbildung realisiert werden. Auch die Eingabe von literarischen Texten und Theatertexten ist ausgeschlossen, da diese via Zentralschweizer Wettbewerbe gefördert werden. Filmprojekte könnten nur berücksichtigt werden, wenn sie nicht unter das Reglement der Zentralschweizer Filmförderung (IFFG) fielen, heisst es vonseiten der Kulturkommissionen. Bewerbungen sind bis spätestens 31. August 2022 in vollständiger Form mittels Anmeldeformular beim Amt für Kultur in Nidwalden einzureichen. (pd/inf)