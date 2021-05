Kunst Nidwaldner Museum hat eine neue Kuratorin Jana Bruggmann ist die neue Kuratorin für Kunst im Nidwaldner Museum. Sie tritt die Nachfolge von Patrizia Keller an, die das Museum im März verlassen hat.

(lur)

Jana Bruggmann heisst die neue Kuratotrin für Kunst im Nidwaldner Museum. Sie hat ihre neue Stelle bereits Anfang Monat angetreten, wie das Museum am Montag mitteilt. Bruggmann ist 1985 in St.Gallen geboren und lebt heute in Luzern. Sie hat an der Hochschule Luzern sowie an der Zürcher Hochschule der Künste studiert und an der Freien Universität Berlin im Fach Neueste Geschichte und Zeitgeschichte promoviert.

Jana Bruggmann ist die neue Kunstkuratorin des Nidwaldner Museums. Bild: PD

Zu ihren beruflichen Stationen gehören das Kunsthaus Zug, die Freie Universität Berlin sowie das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz. «Jana Bruggmann verfügt über ein breites Erfahrungsfeld in den Bereichen Ausstellen und Vermitteln», heisst es in der Mitteilung. Sie wirkte an Ausstellungen in Zug, Luzern, Zürich und im Engadin mit. Ausserdem publiziere Bruggmann regelmässig Beiträge zu ihrem Fachgebiet. Diese sind in Ausstellungskatalogen, Zeitschriften und Zeitungen erschienen, darunter «Die Zeit» und das «Kunstbulletin».

Am Nidwaldner Museum wird ihr Tätigkeitsfeld vor allem die Kuration von Wechselausstellungen im Bereich Kunst, die Überarbeitung der Dauerausstellung zur Kunstgeschichte Nidwaldens sowie die Arbeit mit der kunsthistorischen Sammlung umfassen. Das Nidwaldner Museum ist überzeugt, mit Jana Bruggmann eine ausgewiesene Fachperson als Kuratorin gewonnen zu haben.