Kunstausstellung Luzerner Malerin Eva Amrein-Degen zeigt abstrakte Landschaften in Stansstad Eva Amrein-Degen zeigt vom 25. März bis zum 18. April in der Sust Stansstad über hundert Werke.

Eva Amrein-Degen begann ihre Ausbildung 1994 an der Gestaltungsschule Farbmühle in Luzern und ist seitdem als freischaffende Künstlerin tätig. Schon früh entwickelte sie eine Bildsprache, die vom kraftvoll abstrakten Malstil eines Gerhard Richter beeinflusst wurde, der eigenen Persönlichkeit, den eigenen Ideen und Ambitionen aber von allem Anfang an genügend Raum liess.

Wenn Eva Amrein-Degen heute, nach dreissigjähriger künstlerischer Tätigkeit, betont, dass bei ihren Werken kaum Brüche zu erkennen sind, bezieht sie sich unter anderem auf den grossen Themenkreis der Natur, den sie in immer wieder aufs Neue bearbeitet. Wasser, Uferlandschaften, Steine, Gräser, aber auch zurückgelassene, verwitterte Gegenstände wie Bleche oder Container, die sie auf ihren zahlreichen Reisen entdeckt. Bei ihren Streifzügen durch die Welt nimmt sie stets ihre Kamera mit und dokumentiert die grossen und kleinen Funde auf dem Computer.

Inspiration durch Musik

Beim Malen verlässt sie sich ausschliesslich auf ihr Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen sowie auf die klassische Musik, die sie während des Arbeitsprozesses inspiriert. «Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar», ist einer ihrer Leitsätze, den sie von Paul Klee übernommen hat.

Beim Malen ihrer Landschaften verlässt sich Eva Amrein-Degen ausschliesslich auf ihr Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen. Bild: PD

Die Entstehung ihrer Bilder ist ein Kunstwerk für sich, denn auf der grundierten Unterlage trägt sie mit Ölfarbe und/oder Acryl Schicht für Schicht auf. Die unterste Abbildung zeigt meistens eine Landschaft, die nach der Bearbeitung der oberen Schichten – diese werden mit Spachtel, Rakel und anderen Instrumenten in einem ausgiebigen Prozess verwischt, abgekratzt und zum Teil wieder aufgetragen – in der finalen Version vielleicht noch rudimentär zu erkennen ist. Momente des Zufalls und der Überraschung sind treibende Kräfte beim Malprozess.

Arbeitsspuren auf den Bildern

Für Eva Amrein-Degen sind die Strukturen in den Bildern von grösster Wichtigkeit: Farbflächen, Linien, Flecken, Kratzspuren, Lichtfenster, kleine figurative Abbildungen, die je nach Stimmungslage der Künstlerin, die ganze Palette von wilder Bewegtheit bis hin zu meditativer Ruhe abdecken.

Je nach Stimmungslage der Künstlerin entstehen unterschiedliche Strukturen. Bild: PD

Die zeitliche Dauer des Entstehungsprozesses bei den grossformatigen Landschaften ist unterschiedlich. Es ist möglich, dass ein Bild nach einem einzigen Durchgang seine Endform erreicht hat, im Normalfall aber arbeitet die Malerin tage-, wochen-, ja monatelang an einem Werk.

Bei aller Ausdauer sucht die Künstlerin nicht die Arbeit am kleinen Detail; wichtig ist immer der grosse malerische Gestus, die Überführung der realen Welt in reine Malerei. Dieser Prozess ist erst dann abgeschlossen, wenn Eva Amrein-Degen ihren Namen auf die Rückseite des Bildes setzt.

Kleinformatige Werke voller Farben

Die meist grossflächigen Landschaftsbilder im Erdgeschoss der Sust sind farblich zurückhaltend. Ein ganz anderer Aspekt im Kunstschaffen von Eva Amrein-Degen eröffnet sich dem Besucher beim Betrachten von bemalten Fotografien, die auf Tischen präsentiert werden. Diese kleinformatigen Werke sind das Resultat eines Projekts, das die Luzerner Musikwissenschaftlerin Katharina Thalmann im Jahr 2017 mit 53 Künstlerinnen und Künstlern realisierte.

Im Normalfall arbeitet Eva Amrein-Degen tage-, wochen- oder monatelang an einem Werk. Bild: PD

Thalmann wählte für jede Künstlerin, jeden Künstler ein Lied des österreichischen Komponisten Hugo Wolf (1830–1903) aus, verbunden mit der Bitte, sich von der Musik zu einem bildnerischen Werk im Postkartenformat inspirieren zu lassen. Eva Amrein-Degen wurde das vertonte Eduard-Mörike-Gedicht «Der Gärtner» zugeteilt. Ein Fundus von eigenen analogen Farbfotografien im Format 15 mal 10,5 Zentimeter dienten der Künstlerin als Malgrund für diese Arbeit. So entstanden beim Übermalen viele farbintensive Variationen, von denen sechzehn Werke ausgestellt werden.

Ähnlich farbintensiv präsentieren sich die Bilder, die von Eva Amrein-Degen in der Technik der Hinterglas-Malerei mit Acryl auf Glas oder auf Plexiglas gemalt werden. Inhaltlich bleibt sich die Künstlerin treu, denn auch bei diesen Werken geben abstrakte Darstellungen den Ton an. Die abstrakte Motivwahl inspirierte die Luzerner Malerin bei einigen wenigen Werken sogar dazu, sowohl die Vorder- wie die Hinterseite zu bemalen, was bei der Glasmalerei sehr selten vorkommt.