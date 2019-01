Kurs für Nid- und Obwaldner: Auf den Spuren der Vögel Die IG Haubenmeise veranstaltet einen Vogelkunde-Einführungskurs für Interessierte aus Nidwalden und Obwalden. Kursort ist Hergiswil, es finden aber auch Exkursionen statt.

Ein Vogel trotzt dem Winter. (Bild: PD)

Vögel faszinieren die Menschen seit jeher. Sind sie doch jene Wildtiere in der Schweiz, die immer und überall zu beobachten sind. Das Interesse scheint auch in Nid- und Obwalden ungebrochen. Aus diesem Grund organisiert die IG Haubenmeise bereits zum 8. Mal einen Vogelkunde-Einführungskurs für Interessierte aus beiden Kantonen. An fünf Theorie-Abenden und an vier Exkursionen werden zwischen Januar und Juni 60 Vogelarten der Region kennen gelernt. Unter kundiger Leitung lernen die Kursteilnehmer Vögel nach Aussehen, Lebensraum und Gesang zu bestimmen. Der Kurs richtet sich an Personen ohne grosse Vorkenntnisse über Vögel. Die Anzahl Teilnehmer ist beschränkt. (pd/rub)