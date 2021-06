Landrat Wasserstoff soll ein Beitrag zur Mobilität sein Die Politik müsse die Rahmenbedingungen schaffen, sagt Regierungsrat Joe Christen zu einem Vorstoss zum Thema Wasserstoff-Tankstellen.

(mu) Roland Blättler (SVP, Kehrsiten) hatte sich in einer Interpellation nach den Möglichkeiten für eine Wasserstofftankstelle in Nidwalden und die Möglichkeiten für diese Antriebsart erkundigt. In seiner Stellungnahme zur Antwort des Regierungsrats hielt er fest, dass Mobilität der Schlüssel zur Prosperität sei. «Wollen wir Mobilität zulassen oder wollen wir sie abwürgen», fragte er mit dem Hinweis darauf, dass 75 Prozent der Mobilität aus Individualverkehr bestehe. Mit der entsprechenden Technologie und Infrastruktur gelte es, Unterstützung zu leisten. Wasserstoff könne einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität in Zukunft leisten. Und er könne auch ein Energieträger für Wärme, Strom und Energie sein.

Interpellant Roland Blättler fuhr mit einem Wasserstoff-Auto beim Kollegi St. Fidelis vor. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 30. Juni 2021)

Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen hielt im Landrat fest, die Interpellation habe offene Türen eingerannt. Die Politik habe die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Wirtschaft die Bedürfnisse und Anforderungen abdecken könne. «Es ist aber nicht unsere Aufgabe, eine Wasserstofftankstelle zu bauen und zu betreiben.»

Man habe im Rahmen der Beantwortung des Vorstosses Kontakt mit drei Anbietern gehabt, die Wasserstofftankstellen in Nidwalden ansiedeln möchten. Hier sei das Thema, wo man die 3500 Quadratmeter unterbringe, die eine solche Tankstelle in Autobahnnähe beanspruchen würde.