Landratswahlen FDP Ennetbürgen steigt mit vier Kandidierenden ins Rennen Die Freisinnigen nominieren zwei Bisherige und zwei Neue für die kommenden Landratswahlen.

Die FDP Ennetbürgen nominiert Dominik Steiner (bisher), Gianni Clavadetscher (bisher), Daniela Lüthi (neu) und Franz Mathis (neu) für die Landratswahlen vom 13. März 2022.

Von links: Franz Mathis, Daniela Lüthi, Gianni Clavadetscher, Dominik Steiner. Bild: PD

Die beiden Bisherigen, Dominik Steiner und Gianni Clavadetscher, sind seit 2018 im Landrat und haben sich laut der Partei in den vergangenen vier Jahren insbesondere für eine intakte Bildungs- und Wirtschaftspolitik, eine gute Infrastruktur für sportbegeisterte Jugendliche, weitere Schritte in der Digitalisierung der Verwaltung und eine bessere Anbindung der Seegemeinden an den öffentlichen Verkehr starkgemacht.

Das sind die Neuen

Daniela Lüthi, Jahrgang 1966, lebt in langjähriger Partnerschaft, ist Mutter von drei Kindern und Inhaberin einer Treuhand-und-Immobilien-Firma. Seit 2020 ist sie Mitglied des Gemeinderats Ennetbürgen; in den Jahren 2006 bis 2014 war sie Mitglied der Finanzkommission Buochs. Die selbstständige Unternehmerin will sich im Landrat für ein bürger- und gewerbefreundliches Nidwalden, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ein fortschrittliches Bildungsangebot einsetzen.

Franz Mathis, Jahrgang 1968, ist verheiratet und Leiter Produktionsplanung und Engineering bei einem Schweizer Maschinenbaubetrieb. In den Jahren 2014 bis 2020 war er Mitglied des Gemeinderats Ennetbürgen. Der Elektroingenieur und passionierte Mountainbiker will sich im Landrat für ein zukunftstüchtiges Strassen-, Bike- & Velo- und Fusswegnetz, eine zeitgerechte ÖV-Erschliessung unseres Kantons und gute Rahmenbedingungen für unsere lokalen Unternehmen engagieren. (nke)