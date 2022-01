Landratswahlen GLP Nidwalden tritt mit über 30 Kandidierenden an Die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünliberalen wollen sich unter anderem für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen.

Über 30 Kandidatinnen und Kandidaten hat die Nidwaldner GLP am Montagabend an einer Onlinesitzung einstimmig und mit Applaus für die Landratswahlen nominiert. Obwohl die Partei erst vor wenigen Monaten aus der Taufe gehoben wurde, sei sie jetzt bereits in der Lage, sich «mit über 30 motivierten Kandidierenden» um Sitze im Landrat zu bewerben, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Man trete «mit vorwiegend gut ausgebildeten, mehrheitlich jüngeren Berufsleuten» an. Aber auch einige Studierende sind unter den Kandidierenden.

Einige der Kandidatinnen und Kandidaten der Nidwaldner Grünliberalen für die kommenden Landratswahlen. Bild: PD

«Die GLP steht mit einer liberalen Grundhaltung ein für moderne und zeitgemässe Innovationen, die ein langfristig erfolgreiches Wirtschaften ermöglichen, dabei aber gleichzeitig auch Rücksicht nehmen auf die Natur, auf die Gesellschaft und unseren Lebensraum», heisst es weiter. Auch eine moderne Sozialpolitik liegt der Partei am Herzen.

Anbindung der Gemeinden an ÖV vorantreiben

Die Hergiswiler Kandidatin Annette Blättler, Mutter zweier Kinder und Fachfrau in der Intensivpflege, wolle sich beispielsweise für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen. Sie mache sich stark für eine Vernetzung, welche nicht nur die Kinderbetreuung, sondern auch die Betreuung älterer Angehöriger miteinbezieht. Andere Kandidierende werben dafür, die Anbindung der Gemeinden, Wohnviertel und Arbeitsplätze an die öffentliche Verkehrsinfrastruktur des Kantons zu modernisieren und voranzutreiben.

Der Ennetbürger Kandidat Pascal Gabriel wiederum mache sich für die Digitalisierung von Behördendienstleistungen im Kanton stark. Nidwalden, fänden die über 30 Kandidatinnen und Kandidaten, müsse für die Herausforderungen der Zukunft fit gemacht werden. (lur)