Landratswahlen Grüne Ennetbürgen präsentieren «junge und dynamische Liste» Die Ortspartei der Grünen steigt mit sechs Kandidierenden ins Rennen.

Den Grünen Ennetbürgen sei es gelungen, für die kommenden Landratswahlen eine Liste mit jungen Kandidatinnen und Kandidaten zusammenzustellen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Dies fördert die Diversität, auch in Hinblick auf die aktuelle Zusammensetzung des Landrats, welcher heute ein Durchschnittsalter von über 50 Jahren aufweist.» Alexander Huser (bisher), selbst Kandidat für Ennetbürgen, wird dazu wie folgt zitiert: «Als knapp 34-jähriger Kandidat bin ich der älteste auf der Liste. Es freut mich sehr, dass wir wieder eine junge und dynamische Liste für Ennetbürgen präsentieren können».

Auf der Liste der Grünen Ennetbürgen (von links): Bettina Steinegger, Ueli Barmettler, Alexander Huser, Dana Gasser, Silvio Peter und Fabienne Schibli. Bild: PD

Ein weiterer erfreulicher Aspekt seien die drei Frauen, welche sich für eine Kandidatur entschlossen haben. Bettina Steinegger ist 26 Jahre alt und Psychologin, Dana Gasser (22) studiert Innenarchitektur und Fabienne Schibli (32) ist als Logopädin tätig. «Alle drei sind engagierte Frauen und in Ennetbürgen vielfältig vernetzt.» Die Liste wird komplettiert vom Strassentransportfachmann Ueli Barmettler (29) und dem sozialpädagogischen Mitarbeiter Silvio Peter (33). Beide seien in Ennetbürgen aufgewachsen und verwurzelt. «Die Grünen Ennetbürgen sind überzeugt, dass die Kandidaten eine breite Wählerschaft ansprechen und damit zur Vielfalt in der Nidwaldner Politik beitragen.»