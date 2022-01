Landratswahlen Grüne Stansstad präsentieren ihre Kandidierenden Vier Frauen und zwei Männer wollen für die Grünen Stansstad in den Landrat.

Für die kommenden Landratswahlen am 13. März 2022 schicken die Grünen Stansstad laut Medienmitteilung sechs Kandidierende ins Rennen. Elena Kaiser (bisher) sagt: «Mich freut es sehr, dass wir in Stansstad eine vielfältige Liste an Persönlichkeiten präsentieren können. Eine vielfältige und attraktive Liste an Persönlichkeiten für Stansstad zu präsentieren, war immer ein Ziel von mir.»

Von links: Antonia Schulte-Brinkmann, Annina Rohrer, Dominik Flüeler, Elena Kaiser, Vuong Nguyen und Rachel Keiser. Bild: PD