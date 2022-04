Landwirtschaft Grosse Mutationen im Vorstand des Nidwaldner Viehzuchtverbandes Walter Durrer und Bruno Käslin sind neue Ehrenmitglieder, gleich fünf Vorstandsmitglieder ziehen neu in den Vorstand ein. An der kürzlich statt gefundenen Bruna glänzten die Vertreter vom Nidwaldner Viehzuchtverband mit ausgezeichneten Leistungen.

DV des Nidwaldner Viehzuchtverbandes, die neuen Vorstandsmitglieder und der neue Präsident: (von links hinten) Markus Käslin, Beat Z`Rotz, Toni Niederberger, Thomas Lussi, Reto Würsch, Marco Gabriel. Vorne von links die neuen Ehrenmitglieder Walter Durrer und Bruno Käslin. Bild: Franz Niederberger (Dallenwil, 11. April 2022)

Mit Begeisterung und grossen Emotionen begrüsste der Präsident Walter Durrer am Montag im Restaurant Schlüssel, Dallenwil, seine Züchterkameraden vom Viehzuchtverband Nidwalden. Er freute sich insbesondere über das hohe Niveau, das die Züchter mit ihren Tieren zeigen. Im Frühling 2021 konnten auf vier Betrieben fünf Zuchtfamilien beurteilt werden. Schweizweit zur absoluten Spitze gehörte die Beurteilung A92, Kuh Blooming-Samba von Walter und Christian Lussi, Rohrhuisli, Stans.

Die Begeisterung über die Nutzviehpreise hielt sich in Grenzen, sie bewegten sich für den Verkäufer auf mittlerem Niveau. Gute Preise erzielte das Schlachtvieh, auf gleichem Niveau wie in den Vorjahren bewegt sich der Milchpreis mit leichter Tendenz nach oben. Bei der Auktion in Giswil lagen die Preise im Durchschnitt rund 200 Franken höher als im Vorjahr. Mit einigen Corona bedingten Massnahmen konnte die kantonale Viehschau am 9. Oktober 2021 durchgeführt werden. Rund 100 Tiere weniger wurden aufgeführt als in früheren Jahren. Der Züchterabend wurde abgesagt, er hätte nur mit Zertifikationspflicht stattfinden können. Das Absenden der Viehschau konnte am 8. November 2021 an der verschobenen Delegiertenversammlung nachgeholt werden.

Glänzende Visitenkarte an der Bruna

Im 125. Jubiläumsjahr von Braunvieh Schweiz fand die Bruna, eine Jubiläumsschau vom 2. bis 9. April 2022 in Zug statt. Beim Schaufenster der Brown-Swiss-Zucht, zeigten auch Züchter aus Nidwalden ihre Tiere, die in einer Vorschau eine «Selektion» erhielten. Nur schon die Teilnahme an der Bruna war für die Züchter ein grosser Erfolg, wie Präsident Walter Durrer festhielt. Die Tiere der Nidwaldner Teilnehmer enttäuschten nicht, glänzende Platzierungen waren das Resultat. Dass die Tiere in Nidwalden gezüchtet wurden, begeisterte Walter Durrer umso mehr. Das Highlight aus Nidwaldner Sicht war sicher der Rinder-Champion-Titel Bruna BS für die Brice-Tochter Vera, gezüchtet von Beat Z`Rotz, Hergiswil, die er vor rund einem Monat verkauft hatte.

Herausragende Leistungen

Der Präsident von Braunvieh Schweiz, Reto Grünenfelder, zeigte sich begeistert von den herausragenden Leistungen, wie sie die Züchter in einem kleinen Kanton wie Nidwalden an den Tag legen. Er liess es sich nicht nehmen, die sechs Besitzer, Willi Ambauen, Grafenort, Andrè Arnold, Ennetmoos, Remigi Kaiser, Hergiswil, Andreas Käslin, Ennetmoos, Adolf Odermatt, Büren und Heinz Odermatt, Oberdorf für ihre Tiere mit 85'000 kg Lebensleistung zu ehren. Einer der Höhepunkte an der Delegiertenversammlung war die Ehrung für die Besitzer, deren Kühe 100'000 kg Lebensleistung erreichten, zu diesen gehörten Josef Blättler, Wolfenschiessen, Thomas Lussi, Oberdorf, und Beat Odermatt, Dallenwil.

Umfangreiche Wahlgeschäfte

Oppositionslos wählte die Versammlung für die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder neu Markus Käslin, Beckenried, Beat Z`Rotz, Hergiswil, Marco Gabriel, Ennetbürgen, und Reto Würsch, Emmetten in den Vorstand. Nach der Annahme des vorzeitigen Demissionsgesuches von Präsident Walter Durrer fand auch Toni Niederberger, Wolfenschiessen Aufnahme im Vorstand. Neu übernimmt Thomas Lussi, Oberdorf, das Amt des Präsidenten. Daniel Blättler wird als neuer Revisor für vier Jahre gewählt. Auf weitere vier Jahre erhielten die Experten Markus Käslin, Benno Liem und Marco Gabriel, das Vertrauen.

Eine ausgeglichene Rechnung mit einem minimen Verlust präsentierte Kassier Toni Zurfluh. Die Ausbildung zum Betriebsmanagement 2021 absolvierten Markus Käslin, Beckenried, Anton Odermatt, Obbürgen und Toni Zurfluh, Beckenried mit Erfolg.

Walter Windlin, Kerns, ist als Nachfolger für Bruno Käslin neu im Vorstand von Braunvieh Schweiz. Die Grussbotschaften vom Amt für Landwirtschaft überbrachte Peter Wyrsch, Buochs. Josef Odermatt, Präsident des Bauernverbandes, dankte für die grosse Arbeit, die im Tal und auf den Alpen geleistet wird. Der unbestrittene Höhepunkt war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaften für Walter Durrer und Bruno Käslin, sie leisteten einen unermüdlichen, langjährigen Einsatz für den Viehzuchtverband Nidwalden.