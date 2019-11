Lastwagen reisst Signalisation herunter – Verkehrschaos auf A2 rund um Hergiswil Nach einem Unfall mit einem Lastwagen herrschte auf der Autobahn A2 rund um Horw zwischenzeitlich ein Verkehrschaos. Dieses hat sich mittlerweile wieder etwas beruhigt.

(fmü/jwe/stp) Am Dienstagnachmittag hat ein Lastwagenfahrer um etwa 14.15 Uhr mit seiner aufgestellten Ladebrücke ein «Signalisationsportal» auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden heruntergerissen. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Der Lastwagen hat die Signalisationsanlage der Autobahn beschädigt. (Bild: Luzerner Polizei)

Verletzt wurde niemand. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor dem Spiertunnel in Horw. Die Autobahn musste vorübergehend für Räumungsarbeiten in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Folglich kam es zu einem Verkehrschaos in der ganzen Umgebung. Auf der A2 staute sich der Verkehr in Richtung Norden ab Stans-Nord und in Richtung Süden ab Rothenburg. Die Hauptstrassen rund herum waren ebenfalls komplett überlastet.

