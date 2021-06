Leserbrief Beängstigendes Ausmass Zum Leserbrief «Nur noch engste Meinungskorridore», Ausgabe vom 2. Juni.

Geschätzter Herr Keller – allen, nicht nur Ihnen, ist klar, dass es in der Erdgeschichte stets Klimaschwankungen gab. Grafiken über die Entwicklung der Erdtemperaturen in vergangener Zeit zeigen nun aber, dass mit Beginn der Industrialisierung um 1820 und dem Verbrennen von Milliarden von Tonnen fossiler Brennstoffe die Temperaturen wegen menschengemachter Zunahme des CO 2 in nie gesehenem einmaligem und beängstigendem Ausmass stetig gestiegen sind und steigen. Noch nie ist meines bescheidenen Wissens ein Vertreter Ihrer Meinung auf diese für mich unumstössliche Tatsache argumentativ eingetreten oder konnte sie widerlegen. So, wie ich Leute, die behaupten, die Erde sei eine Scheibe, trotzdem nicht verachte, so schätze ich auch Ihre Meinung und Ihren Einsatz zum wünschenswerten Wohl von uns Erdbewohnerinnen und Erdbewohnern.

Andreas Gräni, Stans